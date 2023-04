Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Ley de Vivienda: ¿Histórica, histérica o historieta?

miércoles 19 de abril de 2023 , 05:00h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a prometer una ley de vivienda "histórica" que garantice el derecho a una vivienda digna y asequible para todos los españoles. Una promesa que ya hizo en 2021, cuando estaba en campaña electoral, y que no ha cumplido en estos dos años de legislatura. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué propone ahora el PSOE para solucionar el problema de la vivienda en España? ¿Es una ley histórica o una historieta?

En 2021, el PSOE anunció que dedicaría las viviendas de la Sareb, el banco malo que se quedó con los activos tóxicos de las cajas de ahorro tras la crisis financiera, a alquiler social. Se trataba de unas 35.000 viviendas que se pondrían a disposición de las familias más vulnerables y que supondrían un alivio para el mercado del alquiler. Sin embargo, en 2022, el PSOE cambió de opinión y dijo que esa no podía ser la solución al problema de la vivienda, ya que las viviendas de la Sareb no estaban en buen estado, ni en zonas demandadas, ni eran suficientes para cubrir la demanda. Y ahora, en 2023, Sánchez vuelve a hacer el mismo anuncio, como si se tratara de una novedad. ¿Qué ha pasado con las viviendas de la Sareb en este tiempo? ¿Se han rehabilitado? ¿Se han trasladado? ¿Se han multiplicado? O más bien, creía que se nos había olvidado.

La clave para poner más vivienda en el mercado solo es una: dar confianza a los propietarios para alquilarlas. Eso es lo que sostienen los expertos y los agentes del sector inmobiliario. Y eso es lo que no hace la nueva ley de vivienda del PSOE. La ley no aborda el problema de la okupación ilegal y la "inquiokupación", es decir, el hecho de que muchos inquilinos dejen de pagar el alquiler y se queden en las viviendas sin consecuencias legales. Esta situación genera una gran inseguridad jurídica para los propietarios, que ven cómo sus derechos son vulnerados y cómo pierden dinero y tiempo en reclamar lo que les corresponde. Si el propietario se siente seguro, pondrá sus viviendas en el mercado y bajará el precio del alquiler. Si no se siente seguro, preferirá tenerlas vacías o venderlas. Así de simple.

Las viviendas de la Sareb no están en zonas tensionadas, por lo que no solucionarán el problema. La mayoría de estas viviendas se encuentran en zonas rurales o periféricas, donde hay poca demanda y donde los precios del alquiler son más bajos. No son las zonas donde viven o quieren vivir los jóvenes, los trabajadores o las familias que buscan una vivienda cerca de su lugar de trabajo o de estudio. Estas zonas son las que sufren una mayor presión sobre el mercado del alquiler y donde se necesitan más políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda. Pero eso sí, Sánchez vuelve a lograr un titular en los medios... y igual que el de hace dos años.

La nueva ley de vivienda del PSOE es una historieta que no responde a las necesidades reales de los ciudadanos. Es una ley electoralista que busca captar votos con promesas vacías y recicladas. Es una ley que no garantiza el derecho a una vivienda digna y asequible para todos los españoles. Es una ley que no es histórica, sino histérica, fruto de lo que se vuslumbra en las encuestas.