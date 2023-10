Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Llega la energía agrovoltaica

martes 10 de octubre de 2023 , 19:31h

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha suscrito un acuerdo marco de colaboración entre Endesa y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) para impulsar la producción de energía fotovoltaica en superficies de cultivo. Crespo ha subrayado que se trata de “un acuerdo que hace compatible la generación de energía limpia con una actividad agropecuaria y ganadera que pueda subsistir y tener rentabilidad a través de la instalación de placas”.

En virtud del acuerdo marco, Ifapa y Endesa van a estudiar el comportamiento, manejo y rentabilidad de todos los tipos de explotaciones agrarias con energía agrovoltaica y en todos los cultivos, pues la instalación de placas solares en terrenos agrícolas permitirá reducir los costes de producción a agricultores y ganaderos, especialmente en la factura eléctrica y también en el riego. La consejera de Agricultura ha destacado que también crea valor en el entorno “mejorando las posibilidades de diversificación en el campo de Andalucía”.

Asimismo, Carmen Crespo ha afirmado que el convenio y la investigación que se pone en marcha alrededor de la producción de energía agrovoltaica va a informar “de la capacidad que puedan tener en el futuro los cultivos andaluces como sumidero de CO2, de tener otro comportamiento y otra rentabilidad “.

De esta iniciativa, la Consejería de Agricultura ha destacado su importancia en la situación climatológica actual marcada por la falta de precipitaciones y la sequía estructural que padece Andalucía, ya que el proyecto de producir energía fotovoltaica en terreno de cultivo mantiene la humedad del suelo. “Especialmente en unos momentos de sequía muy complicada, en los que estamos, buscamos una huella hídrica menor y eso es lo que el Ifapa va a investigar con Endesa”, ha señalado Carmen Crespo.

Durante el acto de firma del acuerdo, la consejera de Agricultura ha subrayado la apuesta de Endesa por la producción de energía limpia, como es la fotovoltaica, y ha dicho que “con esta investigación se demuestra que el sector energético es cada vez más sostenible y gran parte del negocio de Endesa en estos momentos se dedica a la energía sostenible”.

En este contexto, Carmen Crespo ha señalado la importancia que el Gobierno andaluz da a la colaboración público-privada “porque Andalucía no puede privarse de ninguna de las posibilidades en estos momentos y eso se consigue no solo desde la Administración pública, sino también teniendo sinergias y acuerdos de investigación con la empresa privada, que en estos momentos están dando lugar a energías limpias y a posibilidades de diversificación donde no podemos perder ni una sola de las oportunidades”.

Por su parte, el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, ha asegurado que “este acuerdo de colaboración es una oportunidad única de transferencia de conocimiento con la que poder avanzar en un sector primario que convive con el desarrollo renovable de Endesa. De esta forma, desde Endesa tendremos un enfoque hacia la agricultura regenerativa, con el fin de mejorar la salud del suelo y conservar su biodiversidad, reducir el impacto ambiental, con un modelo que permitirá, además, maximizar el rendimiento de las fincas, al tiempo que reducir la huella de carbono del sector agrícola. Para ello, nos comprometemos a utilizar tecnologías avanzadas y prácticas innovadoras que sean un referente de convivencia del sector primario con la energía renovable, y promoviendo el desarrollo rural alrededor de todas nuestras instalaciones”.



Ha aprovechado también la consejera de Agricultura para animar a Endesa a desarrollar un programa de Formación Profesional Dual específico para los sectores de agricultura y pesca “que es otra faceta que tenemos que cultivar con Endesa”. “Nuestra obligación como administración pública es explorar todas las posibilidades para el futuro de nuestro campo y de nuestra pesca”, ha agregado.