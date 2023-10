Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La mesa de la VIII Ruta de la Tapa Solidaria será en el Mercado Central martes 10 de octubre de 2023 , 19:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Mercado Central será el escenario en el que usuarios con discapacidad intelectual de la Asociación A Toda Vela servirán tapas gourmet creadas por chef locales La ciudad de Almería ya está preparándose para dar el pistoletazo de salida a la esperada VIII Edición de la Ruta de la Tapa Solidaria con un evento gastronómico sin precedentes que promete marcar la diferencia bajo el título de ‘A la mesa’ y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Este evento inaugural, que se llevará a cabo en el histórico Mercado Central el inspirador eslogan "La magia de la tapa solidaria", será una celebración de inclusión y solidaridad, ya que los camareros serán personas con discapacidad intelectual de la Asociación A toda Vela. El evento ‘A la mesa’ está programado para el martes 31 de octubre y marcará el comienzo de la VIII Edición de la Ruta de la Tapa Solidaria en Almería. Así, el Mercado Central, un lugar emblemático de la capital, se transformará en el escenario de una experiencia gastronómica única en la que los camareros de la Asociación A toda Vela desempeñarán un papel protagonista. Lo que hace que ‘A la mesa’ sea verdaderamente especial es la participación de los usuarios de esta asociación almeriense que desafían las expectativas y muestran la magia de la inclusión. Estos camareros, debidamente capacitados para servir en un entorno de restaurante, brindarán un servicio excepcional a los comensales mientras demuestran que las habilidades y la determinación superan cualquier obstáculo. Los asistentes a este evento gastronómico tendrán la oportunidad de disfrutar de una selección de tapas gourmet creadas por talentosos chefs locales. La comida se servirá con un toque de magia y solidaridad, ya que los camareros de A toda Vela harán que la experiencia sea aún más especial. El objetivo de ‘A la mesa’ no es otro que resaltar la importancia de la inclusión y la solidaridad tanto a nivel local como regional y nacional. Además de explorar Almería a través del paladar, los asistentes podrán conocer más sobre la labor vital de la Asociación A toda Vela y cómo apoya y trabaja con las personas con discapacidad intelectual de nuestra ciudad. “Uno de los objetivos que nos hemos marcado en el Ayuntamiento de Almería es alcanzar una inclusión total. Eventos como este ponen de manifiesto que las personas con capacidades diferentes están preparadas para desarrollar cualquier actividad de nuestro día a día además”, ha puesto de manifiesto el edil de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, quien ha querido, a su vez, felicitar a la Asociación A Toda Vela por la labor que desarrollan en beneficio de la sociedad. La Ruta de la Tapa Solidaria ‘A la mesa’ será el preludio de la Ruta de la Tapa Solidaria, que se llevará a cabo del 10 de noviembre al 3 de diciembre en la capital. Como es habitual, durante este periodo los participantes podrán disfrutar de una gran variedad de tapas creativas en toda la ciudad mientras contribuyen a una noble causa benéfica local. La VIII Edición de la Ruta de la Tapa Solidaria promete ser un evento memorable que une a la comunidad almeriense en torno a una causa noble y deliciosa. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

