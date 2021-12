Economía Llevar a DeFi más allá de Ethereum: Un catalizador para la innovación y la adopción martes 28 de diciembre de 2021 , 14:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las negociaciones descentralizadas han llegado a los titulares con regularidad y por muchas razones válidas. Han demostrado su utilidad al proporcionar soluciones sólidas para varios cuellos de botella en todas las industrias. Al elevar el uso de los activos digitales en los servicios financieros, estas alternativas defienden la transparencia e inclusión financiera. En la actualidad, la mayoría de las plataformas DeFi, así como las diferentes aplicaciones descentralizadas, se ejecutan en la cadena de bloques Ethereum. Lanzadas hace más de media década, han aprovechado la ventaja de ser los primeros para dominar este nuevo segmento. La dominación de DeFi de Ethereum: un juego de números Esta red no es un mero libro de contabilidad pública que registra operaciones, se trata de una base tecnológica que permite crear e innovar soluciones revolucionarias, superando los límites conocidos. Con sus contratos inteligentes y su flexibilidad sin comparación, ahora permite el desarrollo de soluciones DeFi y productos de utilidad inimaginable. Según los informes, los desarrolladores han construido más de 3000 dApps, lo cual ha impulsado su adopción entre la población general. Por otro lado, el valor total de los activos bloqueados en DeFi ha ascendido a más de USD 80 mil millones. Para poner en perspectiva el dominio de esta red, por sí sola contribuye a más de USD 53 mil millones del valor total de DeFi. Por lo tanto, a medida que se prepara el lanzamiento de su nueva versión, el dominio está destinado a crecer. Si quieres ingresar al mundo del comercio criptográfico sobre ETH y otros activos, regístrate en la plataforma Bitcoin Era. La creciente necesidad de más Blockchains DeFi El aumento de las tarifas, el tiempo de espera y la congestión de la red han provocado que tanto los desarrolladores como los usuarios exijan mejoras significativas. Sin embargo, no hay duda de que Ethereum seguirá estando presente a largo plazo. En el último año, se han desarrollado algunos protocolos para facilitar e incentivar el crecimiento nativo de las DeFi. Aunque también complementan significativamente a la red y sus aplicaciones, son sin duda competidores debido a su capacidad de ofrecer un mayor rendimiento a un menor coste. Del mismo modo, con diferentes redes en cadena que facilitan el lanzamiento y el uso de este tipo de proyectos, el sueño de Ethereum de ser la red DeFi preferida puede estar muriendo lentamente. A menos que la esperadísima actualización finalice y resuelva los problemas de procesamiento y eficiencia. Para reducir aún más su dependencia, varias redes defienden el concepto de interoperabilidad. Utilizando puentes y cadenas cruzadas, algunos protocolos están permitiendo que las cadenas interactúen entre sí. Aprovechando estos desarrollos, los usuarios pueden gastar sus BTCs en una aplicación de juego DeFi construida sobre la base de Ethereum. De líder del mercado a cuello de botella: ¿Ethereum podría limitar el crecimiento de DeFi? El aumento exponencial del uso de aplicaciones y productos DeFi ha proporcionado dividendos opuestos. Para empezar, existe un ecosistema de productos de calidad que proporcionan diversas soluciones a varias industrias, también ha reforzado el crecimiento de ETH (que se cotiza en torno a los USD 2100). Se trata de una subida del precio de casi el 800% en menos de 15 meses, lo que demuestra el crecimiento astronómico. Sin embargo, la popularidad y su creciente uso han garantizado una mayor congestión. Esto ha repercutido negativamente en las comisiones y el tiempo necesario para realizar una operación. Por lo tanto, se están convirtiendo en un grave cuello de botella. Para una mayor adopción, crecimiento y soluciones, esta propuesta necesita ir más allá de su base tecnológica. Y esto es un gran incentivo para que los protocolos de la competencia aprovechen el cambio en la base de usuarios y generen paralelamente más utilidad. La siguiente fase de crecimiento depende de la accesibilidad de las soluciones. Para que el famoso concepto de "banca para los no bancarizados" se haga realidad, las barreras de entrada deben ser mínimas, si no inexistentes. Con la aparición de alternativas, el futuro de su innovación y adopción no tendrá una residencia en particular. Con las iniciativas de interoperabilidad ganando terreno, la fuerza impulsora será la colaboración de blockchains, en lugar de su competencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.