Growshop, una franquicia de futuro

Con la llegada de la crisis sanitaria del covid, son muchos los negocios que se han visto abocados al cierre. Sin embargo, otra nueva alternativa comercial ha encontrado su hueco en el mercado. Se trata de los growshop, son establecimientos en los que se asesora, se vende e informa sobre todo lo relacionado con el mundo del cannabis. Tecnocultivo es un modelo de franquicias de growshop que está en pleno auge y expansión. Una salida segura y fiable a la crisis económica. ¿Quieres conocer más? ¿Qué es un growshop? Si tuviéramos que traducir al español qué es un growshop nos encontraríamos con "tienda de cultivo". La diferencia es que no se trata de un cultivo cualquiera, sino centrado en el cannabis. El cannabis es una de las plantas más antiguas y que mayor número de beneficios ofrece, mucho más cuando se trata del CBD o cannabidiol. Esta sustancia es la responsable de ofrecer una serie de ventajas en la salud, tanto física como mental, descartando el peligro de la adicción, que la provoca otra sustancia llamada THC o tetrahidrocannabinol. Los growshops son tiendas que nos ofrecen todo lo que necesitemos para el cultivo del cannabis y CBD desde nuestro hogar. Semillas, abonos, instrumentos, iluminación o sistemas de riego. De igual manera podemos encontrar productos ya elaborados con CBD como pueden ser aceites, elixires o cosméticos. La ventaja principal de los growshops es que además de ofrecerte el producto, te asesoran en todo momento para poder sacarle el mejor partido a tu cultivo. Los growshops, un negocio en auge En los últimos años, se ha incrementado la búsqueda de productos naturales para tratar los problemas de salud que nos van aquejando. Es así como el CBD ha encontrado un hueco especialmente importante en el mercado de la medicina alternativa. No en vano se trata de un producto totalmente legal en nuestro país y con el que se fabrican infinidad de artículos. Según estudios científicos, son infinitas las ventajas que ofrece el CBD en la salud. Entre ellas nos encontramos que es un eficiente neuroprotector, lo que lo convierte en un excelente tratamiento para personas con patologías como el Parkinson o la esquizofrenia. Pero también, gracias a sus propiedades relajantes, es ideal para periodos de ansiedad o estrés, así como ayuda perfecta para enfermedades que van acompañadas con largas etapas dolorosas. Ofreciendo tantas ventajas y siendo legal, no es de extrañar que los growshops se hayan convertido en un negocio en auge y cuyo futuro se prevé brillante. Un negocio rentable y asequible Frente a la crisis económica que ha supuesto la pandemia, los growshops se posicionan como un negocio especialmente rentable y asequible. Por eso no es extraño que su expansión sea inminente. Tecnocultivo ya ha abierto franquicias en ciudades como Madrid, Castellón, Valencia, Mallorca y Cambrils. Growshop en Almería ha sido la última en sumarse a esta iniciativa, aunque ya se están seleccionando nuevos establecimientos en el resto de provincias andaluzas. El modelo de negocio que ofrecen va más allá del cultivo, ya que han abierto un abanico de ofertas que van desde el huerto urbano hasta el cuidado de mascotas, con lo que se consigue atraer una mayor variedad de público. Los growshops son un negocio rentable, asequible y en pleno auge: ¿se puede pedir más?