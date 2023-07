Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malsombra) Lo de Correos es inexplicable Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por sábado 15 de julio de 2023 , 04:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El próximo domingo 23 de julio se celebran las elecciones generales en España, pero hay un protagonista que no quiere salir a escena: el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, amigo del presidente Pedro Sánchez. Y es que la gestión del voto por correo está siendo un auténtico caos, con denuncias de compra de votos, irregularidades en los requisitos y los plazos, falta de personal y condiciones laborales precarias. Según los sindicatos, Correos no ha garantizado que todos los ciudadanos que han solicitado el voto por correo puedan ejercer su derecho, ya que no hay suficientes carteros para repartir y recoger los sobres. Además, se han detectado casos de fraude en Melilla y Mojácar, donde se habrían pagado entre 20 y 50 euros por cada voto. También se han dado situaciones absurdas, como que en unos sitios se exigía el DNI y en otros no, o que en unos se podía echar el voto en el buzón de la calle y en otros no. Ante este panorama, muchos temen que se pueda manipular el resultado electoral, ya que se cree que la inmensa mayoría del voto por correo puede ir al bloque de la derecha, y cuantos más sobres se queden sin repartir y sin recoger, menos votos tendrá esa opción política. El presidente y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que no quede ni un sobre por repartir ni recoger, y ha dicho que es muy importante que todos los votos cuenten. Pero el amigo de Sánchez no ha salido a dar la cara ni a dar explicaciones. Se ha limitado a enviar un comunicado en el que asegura que todo va bien y que se han reforzado las plantillas con 17.000 trabajadores más. Una cifra que los sindicatos ponen en duda, ya que dicen que no se ha contratado a nadie nuevo, sino que se han reubicado a los que ya había. Y mientras tanto, los trabajadores de Correos tienen que hacer malabares para cumplir con su trabajo habitual y con el extra de las elecciones, soportando unas condiciones laborales lamentables. Por ejemplo, en Almería, las naves donde trabajan superan los 40 grados, como hemos publicado en noticiasdealmeria.com. Un calor insoportable que dificulta aún más su labor. Así que ya saben, si quieren votar por correo, háganlo cuanto antes y crucen los dedos para que su sobre llegue a tiempo y sin sorpresas. Y si quieren saber qué opina el amigo de Sánchez de todo esto, no esperen a verlo en una rueda de prensa, porque parece que tiene alergia a los periodistas. Quizás lo vean en alguna foto con su colega Pedro, sonriendo como si nada pasara. Total, para ellos esto debe ser una comedia de enredos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1019 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes