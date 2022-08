Sucesos Lo móviles fueron el robo "estrella" de la Feria de Almería martes 30 de agosto de 2022 , 20:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hubo más de 200 detenciones y no se denunciaron los temidos "pinchazos" El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha hecho balance este martes de las actuaciones efectuadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente de la Policía Nacional, en la Feria de Almería que se ha celebrado del 19 al 28 de agosto y en la que se han practicado 204 detenciones toda vez que se han interpuesto 45 denuncias, la mayor parte de ellas por hurtos de teléfonos móviles. En rueda de prensa, Martín ha valorado "el buen comportamiento ciudadano" y el trabajo efectuado por los agentes, que ha desembocado en una celebración "muy tranquila" y sin incidencias "especialmente reseñables" para una feria en la que se había puesto especial atención a posibles casos de 'pinchazos' y agresiones por sumisión química, de los que no hay constancia. Según ha desgranado el subdelegado, se han producido 204 detenciones en el marco de la feria y sus actividades asociadas, incluido el derbi disputado el pasado fin de semana entre la UD Almería y el Sevilla en el Power Horse Stadium 'Estadio de los Juegos Mediterráneos' situado junto al recinto ferial. En esta línea, se ha identificado a 1.932 personas y se han controlado 105 vehículos que podrían ser sospechosos. También se han levantado 158 actas por posesión de estupefacientes así como otras 32 por tenencia de armas. Del mismo modo, se han impuesto seis sanciones por infracciones contempladas en la ley de protección de seguridad ciudadana. En cuanto a las denuncias, se han registrado 45 denuncias por hurtos de las que 38 se corresponden con teléfonos móviles, así como dos presuntos delitos de lesiones --uno de ellos a un vigilante de seguridad en la feria--, cinco robos con fuerza o intimidación, que dieron lugar a un detenido, un robo con fuerza en un vehículo y un delito de daños en otro coche. La Policía Nacional ha estado presente en el centro de la ciudad, dentro del marco de la Feria del Mediodía, a partir de las 13,00 horas, mientras que también han prestado servicio en la feria de la noche, con servicio reforzado entre las 22,00 y las 6,00 horas, en las corridas de toros, en el partido de fútbol y otras actividades como procesiones, paseos de caballos, feria de alfarería y ocho conciertos. El subdelegado ha agradecido el esfuerzo de los agentes de la Comisaría Provincial de Almería así como a los integrantes de otras unidades que han acudido en apoyo como caballería, guías caninos y servicios de medios aéreos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

