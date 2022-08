El Polideportivo San Fernando acoge este jueves ‘¡Qué desastre de función!’

martes 30 de agosto de 2022 , 18:45h

La Escuela Municipal de Teatro de Adra presenta este jueves, 1 de septiembre, la obra ‘¡Qué desastre de función!’, de Michael Flayn. Representada por los alumnos y alumnas y dirigidos por Isabel Rodríguez, tendrá lugar en el Polideportivo San Fernando a las 22:00 horas. Las entradas para poder disfrutar de este evento cultural están a la venta en el Pabellón de Deportes y el mismo día en taquilla por tan solo 3 euros.

‘¡Qué desastre de función!’ cuenta la historia de un grupo de teatro aficionado, inmerso en el ensayo final, dos horas antes de comenzar el estreno de la obra que han preparado durante todo el año. Todo es un desastre, los actores no se saben los papeles, no saben moverse por el escenario, dos actores no se presentan y la directora y la regidora han de sustituirlos. Y, por su fuera poco, un actor medio borracho ¡unos minutos antes de abrir las puertas al público! Las risas están aseguradas con esta obra teatral.