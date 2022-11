Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Loquillo se convierte en ‘El Rey’ en su concierto en Roquetas de Mar

domingo 06 de noviembre de 2022 , 20:04h





Loquillo dejó constancia este sábado en Roquetas de Mar que sigue siendo uno de los grandes rockeros de este país. Casi dos horas estuvo en el escenario del Teatro Auditorio el artista, que hizo un extenso repaso a sus grandes canciones.

A lo largo de la noche, el veterano cantante no defraudó a sus seguidores que prácticamente llenaron el Auditorio roquetero. No faltaron temas como ‘La libertad’, ‘Cadillac solitario’ o ‘El Rey’. El secreto de su éxito aparte de la puesta en escena y su voz, también está en la banda que lo acompaña que viven la música de forma extraordinaria.

Llama poderosamente la atención desde el primer tema ‘Los buscadores’ la sincronización de Loquillo con sus músicos y sobre todo las coreografías. Es más, en muchas de ellas, el artista se aparta del foco en el escenario, se echo a un lado para disfrutar del sonido de las guitarras y ver a sus músicos entregados. El premio, el publico aplaudiendo y agradeciendo tanta pasión en el escenario.

En escena, el hombre alto del traje negro que impresiona cuando aparece en escena. Con un repertorio muy bien estudiado van sonando temas como ‘Sol’, ‘Planeta rock’ y ‘La Libertad’, con un estribillo que gusta al público. Fue el momento de agradecer al publico su presencia en el concierto y asegurar que estaba feliz de volver a Roquetas de Mar. “Después de no se cuantos años sin venir a Roquetas es emocionante volver. Salud y Rock and roll”.

Luego llegarían temas como ‘Creo en mi’, ‘Historia de dos ciudades’ y ‘Cruzando el paraíso’. Con ‘El hombre de negro’, Loquillo puso a bailar al público. Las guitarras hablaban por si solas. ‘Rompeolas’ fue otro tema que puso a hacer palmas al público que disfrutaba con el concierto.

Loquillo también presento a la banda que le acompaña y lo hizo con grandes elogios. Sobre el escenario estuvieron Igor Pascual, Alfonso Alcalá, Josu García, Pablo Pérez, Gabriel Casanova y Laurent Castagnet. Sin duda, grandes maestros de la música y del rock en particular.

‘El último clásico’ dio paso a ‘Carne para Linda’. Con este tema Loquillo se acercó mucho a sus seguidores. Tanto es así, que sus músicos salieron al patio de butacas, mientras el bajaba la escalerilla y se acercaba a saludar a las primeras filas de público. Todos quedaron atónitos de tener tan cerca al artista. Fue uno de los grandes momentos de la noche. Con ‘El rey del Glam’ se fue del escenario junto a sus músicos.

Pero el concierto no había acabado. Todos regresaron para continuar ante los aplausos de un público que estaba totalmente entregado. La última parte de la actuación se centró en los temas ‘Memoria de jóvenes’, ‘Rock and Roll Actitud’, ‘El Rey’ y ‘La mataré’. Claro que la parte final fue con temas muy conocidos como ‘Ritmo de garaje’, ‘Feo, fuerte y formal’, ‘Rock and roll Star’ y acabó con ‘Cadillac solitario’.