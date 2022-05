Sucesos Los 10 más buscados por la Policía Nacional lunes 30 de mayo de 2022 , 12:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ninguno es africanos, pero sí europeos y españoles La Policía Nacional ha lanzado una campaña para localizar a diez fugitivos buscados por diferentes juzgados nacionales e internacionales. En la lista de los más buscados se han incluido prófugos con diferentes perfiles delictivos, algunos de ellos en busca y captura desde hace más de 15 años, y que podrían ocultarse en nuestro país. La colaboración ciudadana puede ser determinante para su localización, por lo que se ha habilitado una dirección de correo electrónico específica, [email protected] para que los ciudadanos que crean tener algún dato que pueda conducir a su localización lo comuniquen a los investigadores de forma confidencial. Además, cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada a través del 091. Tan solo en el año 2021 la Sección de Fugitivos ha participado en la detención de 417 prófugos de la justicia y desde el año 2017 el número de arrestos por distintas reclamaciones, nacionales e internacionales, asciende a 2.272. Para la localización de muchos de ellos la colaboración internacional ha sido clave, colaboración materializada a través de herramientas como la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos –ENFAST-, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para emprender acciones inmediatas encaminadas a la localización y detención de fugitivos. Durante el año 2022 la Policía Nacional preside la red ENFAST, compuesta por oficiales de policía de los 27 países de la Unión Europea y de otros países asociados como Estados Unidos, Suiza o Noruega. La evolución de esta unidad y los excelentes resultados han permitido situar a la Policía Nacional y España como líder de detenciones en Europa, lo que ha motivado que la Sección de Localización de Fugitivos asuma la presidencia de ENFAST. Derek McGraw Ferguson es buscado por homicidio doloso. Es el presunto asesino de un camarero que murió en junio de 2007 por un tiro en el pecho en el aparcamiento de la taberna en la que trabajaba, en la localidad británica de Glasgow. Los clientes del bar dieron la voz de alarma, pero falleció al llegar al hospital. Los investigadores creen que las dos personas que esperaban al camarero en el aparcamiento eran Derek McGraw Ferguson y otro hombre cuyo cuerpo fue hallado semanas después en un bidón de petróleo en el río Clyde. Los agentes también investigan a Derek por este asunto. El fugitivo mide 1,55 metros, tiene piel clara y una marcada alopecia, aunque podría haber recibido un implante capilar o usar una peluca. Además, le falta parte de la oreja izquierda, que podría haberse retocado mediante cirugía plástica. En su día lucía varios tatuajes en el brazo izquierdo: un corazón, una flecha y una daga. Es peligroso y puede encontrarse armado. Tiene 58 años. Diego Darío González Ghersi, de 40 años, es buscado por presuntos abusos sexuales cometidos contra su propia hija, menor de edad. La madre de la niña manifestó que se dio cuenta de que la menor, en multitud de ocasiones, consultaba páginas web de contacto sexual (violaciones de menores, pornografía…). Además, se percató de que siempre volvía triste y alicaída de las visitas establecidas a su padre, por lo que comenzó a sospechar que pudiera ocurrir algo. Tras observar esta situación, la madre de la menor le preguntó en varias ocasiones el motivo de esta situación y, aunque en principio la menor se negaba a manifestar los motivos, finalmente hizo saber que, durante cinco años, había sufrido abusos. Además, manifestó que su padre le había advertido de que lo que pasaba entre ellos era un secreto que no debía contar a nadie, llegando a mostrarle una especie de "pacto de silencio" con los dedos con el que afianzar ese secretismo que la menor debía guardar. El fugitivo mide 1,70 metros y tiene los ojos oscuros. Tiene tatuajes en las dos piernas, en ambos brazos y también en la espalda. Podría llevar un pendiente en la ceja izquierda. Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez facilitaba la llegada de mujeres a España, a las que cobraban una deuda que tenían que pagar ejerciendo la prostitución. Regentaba varias casas dedicadas a ello, y traficaba con cocaína en esos mismos domicilios. Los beneficios eran blanqueados a través de giros y envíos de dinero. Vallejo Gutiérrez se caracteriza por una empatía humana inexistente. Sus actos han generado daños irreparables en multitud de familias de diversas nacionalidades, convirtiéndose en una delincuente internacional de elevada peligrosidad. Mide 1,48, es muy delgada y tiene los ojos verdes. Tiene 36 años y es fácil de identificar gracias a un lunar entre la nariz y el labio, situado en su lado izquierdo, un marcado acento gallego y unas manos muy cuidadas. Manuel Herrero Muñoz, junto a otra persona, asesinó presuntamente a un hombre en Ciudad de México al agredirle con un instrumento cortante que le provocó lesiones en el cuello y traumatismo cervical y torácico. Posteriormente escondió su cuerpo en una bodega ubicada en el mismo inmueble, dentro de un tambor que rellenaron con cemento. Se trata de una persona que suele generar problemas en su vida cotidiana, siendo capaz de arrebatar la vida de otra persona sin remordimientos. Tiene 33 años, mide 1,75 metros y es de complexión es delgada. Su pelo es castaño y tiene ojos azules muy claros. Tiene una cicatriz quirúrgica en el brazo izquierdo y un tatuaje de un ancla en el dedo corazón izquierdo. Habla inglés perfectamente. Norbert Kohler tiene 44 años. El 30 de agosto de 2017 estaba en posesión de 212 kilogramos de cocaína en la localidad madrileña de Majadahonda. También se le investiga por blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de drogas. Además, durante los años 2000 y 2001 participó en la República Checa en nueve casos de robos como miembro de una banda. En algunos de estos casos, simuló formar parte de una patrulla de la Policía, parando de esta manera a las víctimas en la carretera, a las que secuestraban en una furgoneta para llevarlas a la casa de vacaciones de unos de los miembros del grupo o a otro lugar en las que las retenían y torturaban hasta que las víctimas les daban las llaves de las cajas fuertes, las llaves de la casa, los códigos de acceso, las tarjetas de crédito con su clave, el dinero en efectivo, los vehículos y otros objetos de valor. El fugitivo mide 1,86 metros, tiene ojos de color azul claro y se le considera altamente peligroso. Puede ir armado. Luis Martínez Calleja es un conocido delincuente especializado en alunizajes. El 9 de marzo de 2014, cuando se encontraba interno en el Centro Penitenciario de Madrid I (Alcalá Meco), se fugó aprovechando un traslado al hospital de Alcalá de Henares. Cuenta con innumerables reclamaciones judiciales por la comisión de numerosos alunizajes y todo tipo de robos con fuerza de alto perfil. Se muestra extremadamente agresivo ante la presencia policial, llegando a atacar a los agentes en numerosas ocasiones. Tiene 29 años, mide 1,68 y tiene el pelo oscuro. Lleva tatuajes tanto en la muñeca izquierda como en la derecha. Llama la atención su cicatriz en el labio superior. Nikolay Shterev Kurkuchev, de 53 años de edad, es el presunto líder de una organización de carácter internacional dedicada al tráfico de grandes cantidades de sustancias estupefacientes a través de contenedores desde Sudamérica hasta Europa. Se trata de una organización perfectamente estructurada e integrada por individuos principalmente colombianos, búlgaros y españoles, dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína en España y en el resto de Europa, utilizando para ello contenedores marítimos enviados desde Colombia bajo la apariencia de transacciones comerciales legales. El fugitivo sería el jefe de la organización en Bulgaria y la persona que recibía la cocaína en dicho país. Dispone de los contactos necesarios en Grecia y Bulgaria para recepcionar los contenedores cargados con la cocaína, así como de la infraestructura necesaria para separar la droga del resto de mercancía. Tiene numerosos tatuajes en los dos brazos, piel clara y ojos azules. Es peligroso y puede encontrarse armado. Ramón Saavedra López está acusado de homicidio doloso. Junto a otras personas, acudió al domicilio de su jefe porque no le había pagado 200 euros. Cuando la víctima se disponía a entrar en su casa los acusados, cubiertos con pasamontañas y guantes, le empujaron hacia el interior. Uno de ellos le apretó con fuerza a la altura del cuello causándole la oclusión y ocasionándole su fallecimiento por asfixia, según consta en el escrito del Ministerio Fiscal. Después se dirigieron a la habitación donde se encontraba la madre del fallecido, la ataron con unas bridas y la zarandearon y golpearon para apoderarse de los 50 euros que llevaba en la bata. El fugitivo tiene 38 años, es peligroso y responde de manera extremadamente agresiva ante situaciones de estrés. Se caracteriza por una especial habilidad huidiza y evasiva. Mide 1,65 metros y es moreno de cabello. Manuel Bellido Moreno fue condenado en sentencia firme a una pena de nueve años de prisión por un delito de expedición y distribución de moneda falsa. Se le considera el mayor falsificador de moneda de España, y está imputado como miembro de una organización criminal dedicada a falsificar billetes de alto valor, donde Bellido tendría como principal función la distribución de la moneda falsa por toda España durante el año 2013. Tiene 46 años, mide dos metros y tanto su piel como sus ojos son de color moreno. Tiene fácil acceso a elementos para falsificar documentación, tarjetas de crédito y cheques de viaje entre otros, lo que dificulta su identificación. Tom Michielsen Tom Richard Diane Michielsen puede utilizar otros nombres como Vermeiren o Heinrich Schmidt, tiene 46 años y es de origen belga. Se encuentra presuntamente involucrado en delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tráfico de armas. Es considerado un fugitivo peligroso ya que podría tener en su poder armas de fuego. Es de complexión normal y tiene los ojos azules. 