Sucesos Dos detenidos por doce robos en Turre y Bédar lunes 30 de mayo de 2022 , 12:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La gran actividad delictiva de los autores que consumaron seis robos y cometieron otros seis en grado de tentativa crea una gran alarma social entre los vecinos de las localidades de la zona En una reciente operación desarrollada por agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería se detiene a dos personas como autoras de seis robos consumados y otros seis en grado de tentativa en las localidades de Turre y Bédar. Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la provincia de Almería para la resolución y prevención de delitos contra el patrimonio. La actuación se inicia cuando los agentes tienen conocimiento a través de las denuncias formuladas de las víctimas de varios robos con fuerza en viviendas de la localidades de Turre y Bédar, en el levante de la provincia de Almería. La gran actividad delictiva de los autores causa gran alarma social entre los vecinos de la zona, por lo que se refuerzan en un primer momento los servicios de vigilancia y prevención, consiguiendo que dicha actividad cese. Tras las diferentes inspecciones oculares realizadas y la recogida de valiosos testimonios de testigos, así como con el apoyo de medios tecnológicos, los agentes determinan el modus operandi de los autores, consistente en vigilar las viviendas hasta que sus moradores las dejan temporalmente vacías, momento en el que con ayuda de una palanca fracturan las ventanas o puertas de menor resistencia, accediendo al interior y sustrayendo los objetos de valor que posteriormente trasladan a dos viviendas diferentes. Tras activas gestiones, los agentes localizan el lugar donde almacenan los objetos sustraídos y determinan la identidad de los autores de los robos, dos varones mayores de edad. Finalmente se realizan los correspondientes registros autorizados por la autoridad judicial en dos inmuebles en los que se recuperan multitud de efectos procedentes de los robos que se entregan a sus legítimos propietarios. Gracias a la persistente labor de los agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería se restablece la normalidad en la zona. Las diligencias instruidas junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vera (Almería). CONSEJOS PARA PREVENIR ROBOS EN VIVIENDAS Desde la comandancia de la Guardia Civil de Almería se desarrollan diversas actividades formativas enmarcadas en los diferentes planes de seguridad en las que los agentes difunden valiosa información para prevenir delitos contra el patrimonio como estafas, hurtos y robos. Estas actividades pueden solicitarse dirigiéndose directamente a la comandancia de la Guardia Civil de Almería en la dirección de correo electrónico [email protected] Entre estas recomendaciones se incluyen; - Cuando salga de su domicilio compruebe que puertas y ventanas queden bien cerradas. - Examine su vivienda para identificar y reforzar los lugares más vulnerables y reforzarlos, es muy recomendable contar con sistemas de seguridad de apoyo. - Deje alguna luz o aparato eléctrico encendido que simule que la vivienda se encuentra ocupada. - En ausencias prolongadas pida a una persona de confianza que recoja el correo y compruebe el estado de la vivienda. - Ante la presencia de marcas en puertas o portales, personas desconocidas merodeando por la zona, o cualquier aspecto sospechoso llame al teléfono 062. Si observa vehículos extraños intente anotar su matrícula o características singulares. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Oleada de robos en Bédar

