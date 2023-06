Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar (Foto: malasombra) Los 7 municipios del que hoy están pendientes todos los políticos de Almería Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por sábado 17 de junio de 2023 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mientras en la capital almeriense, María del Mar Vázquez, será proclamada alcaldesa sin problemas gracias a su mayoría absoluta, y lo mismo pasará en Roquetas de Mar con Gabriel Amat, con Antonio Bonilla en Vícar, o con Francisco Góngora en El Ejido, Antonio Fernández en Cuevas del Almanzora... no en todos los sitios será igual, ya que este sábado se celebran los plenos de investidura de los alcaldes y alcaldesas de los 103 ayuntamientos de la provincia de Almería, pero hay siete que acaparan la atención de todos los partidos políticos por la incertidumbre sobre quién gobernará en ellos. Se trata de Albox, Arboleas, Chercos, Garrucha, Líjar, Turre y Rioja, donde ningún candidato logró la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 28 de mayo y donde aún no se han cerrado acuerdos en firme para determinar el color político de sus consistorios. En estos municipios, la dispersión del voto entre las diferentes fuerzas políticas ha dado lugar a escenarios complejos y cambiantes, donde la llave del gobierno puede estar en manos de formaciones minoritarias o independientes. Garrucha y Chercos: cinco partidos en liza En Garrucha y Chercos, cinco partidos y formaciones han conseguido representación municipal, lo que podría favorecer un cambio de gobierno si los hasta ahora alcaldes no consiguen forjar alianzas. En Garrucha, el PSOE fue la fuerza más votada con siete concejales, uno más que el PP. La candidata socialista María López aspira a revalidar la alcaldía, pero necesita el apoyo de al menos dos ediles más para lograr la mayoría absoluta. Su principal rival es el popular Pedro Zamora, que ha negociado con Vox y UCIN, con un representante cada uno. La clave podría estar en la formación Con Andalucía, integrada por IU, que cuenta con dos ediles y que se ha mostrado reacia a facilitar la investidura o un pacto de gobierno con el PSOE. En Chercos, el alcalde más longevo de España, Juan Antonio Torres (PP), de 98 años de edad, mantiene su interés en renovar al frente del consistorio. Su partido empató a dos concejales con el PSOE, siendo este último el más votado. Con un posible apoyo del concejal de Vox al PP y de la concejal de Independientes por Chercos al PSOE, el edil electo de CS, Luis Barrado, se postula como llave de gobierno en esta pequeña localidad donde aún no se han firmado pactos. Turre y Rioja: Con Andalucía decide En Turre y Rioja, el PSOE también se hizo con la victoria en la noche electoral, aunque los resultados le obligan a pactar con Con Andalucía para hacerse con el gobierno local. En ambos municipios, las relaciones entre socialistas e izquierdistas no son las mejores, lo que podría abrir la puerta a un nuevo gobierno del PP si los concejales de Con Andalucía deciden trasladar su apoyo directo a los 'populares'. En Turre, el PSOE obtuvo cinco concejales y el PP cuatro. Los dos ediles restantes corresponden a Con Andalucía. Las manifiestas desavenencias entre los representantes de PSOE e IU en la localidad turrera, donde ambos compartieron gobierno durante el mandato que ya acaba, podrían propiciar un cambio de signo político. En Rioja, hubo un triple empate a tres concejales entre PSOE, PP y Con Andalucía. Esta situación podría incluso derivar en pactos con alternancia de gobierno o con un alcalde de IU. Albox y Arboleas: posibles sorpresas En Albox y Arboleas, las negociaciones para la alcaldía podrían dar lugar a algunas sorpresas. En Albox, el PP fue el partido más votado con ocho concejales, seguido por UCIN con seis y el PSOE con tres. Sin embargo, el alcalde en funciones y candidato de UCIN, Francisco Torrecillas, anunció que su partido votaría a la candidata socialista Mary Trinidad Segovia. Esta decisión podría darle la alcaldía al PSOE si cuenta también con el apoyo del único concejal electo por Somos Albojenses. En Arboleas, el PSOE ganó las elecciones con cinco concejales, uno más que el PP. Sin embargo, los dos representantes de UCIN podrían aupar al candidato independiente del PP Juan Ramón Ramos y propiciar un cambio de signo político en el ayuntamiento. ¿Qué pasará en Fiñana, Carboneras y Mojácar? A estos siete municipios hay que sumar otros tres que aún no han celebrado sus plenos de investidura por los recursos contencioso-electorales interpuestos por el PSOE: Fiñana, Carboneras y Mojácar. En Fiñana, la JEC ordenó la repetición de elecciones en dos de las tres mesas electorales después de que una electora depositara una papeleta en una urna equivocada y se destruyera un voto al azar. El PSOE ganó las elecciones con mayoría absoluta, pero la adjudicación del último concejal entre PSOE y PP depende de un solo voto. Si el PP logra ese concejal, podría pactar con Vox para hacerse con el gobierno local. En Carboneras, hubo un empate a seis concejales entre PSOE y PP, siendo el único edil restante de CS. El PSOE recurrió los resultados por presuntas irregularidades en el voto por correo que se investigan por vía penal. Las negociaciones entre los partidos siguen vivas para formular un gobierno que podría ser de coalición o en minoría. En Mojácar, el PP obtuvo la mayoría absoluta con ocho concejales, frente a los cinco del PSOE. El PSOE también recurrió los resultados por supuestas anomalías en el voto por correo. Dos de los concejales socialistas están investigados por un presunto delito electoral y se desconoce si tomarán posesión de sus actas. 