Los accidentes laborales bajaron en 2020 pero también a principios de 2021

martes 04 de mayo de 2021 , 13:02h

Técnicos del Centro de Prevención de Riesgos de la Junta realizan 952 visitas a empresas para mejorar su seguridad





La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales ha analizado hoy las medidas puestas en marcha para mejorar la seguridad y salud en la provincia y las estadísticas y causas de los accidentes de trabajo ocurridos en 2020 y los dos primeros meses de 2021. Entre las actuaciones, destacan las 952 visitas a empresas realizadas por el equipo de técnicos habilitados del Centro de Prevención para realizar asesoramiento en la mejora de la seguridad y salud laboral. También se han investigado 71 accidentes de trabajo y remitido a la Fiscalía 36 expedientes de siniestros laborales.



La comisión está compuesta por la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y representantes de UGT, CC. OO., Asempal-CEA, la Inspección de Trabajo, la Fiscalía y la Delegación Territorial de Salud y Familias.



Las 952 visitas a empresas realizadas por los técnicos habilitados del Centro de Prevención de Riesgos Laborales han contribuido a que 338 de ellas hayan subsanado sus deficiencias en materia preventiva, teniendo que enviarse 15 expedientes a la Inspección de Trabajo por incumplimiento de las recomendaciones.



Durante la reunión, se ha dado cuenta también a los miembros de la Comisión de otras actuaciones del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, como la investigación de 71 accidentes de trabajo y el envío a la Fiscalía de 36 informes de accidentes. También se han emitido 146 informes sobre pluses de peligrosidad y penosidad.



El Centro desarrolla actividades de formación y divulgación sobre la prevención como un taller de prevención en el uso de vehículos de manutención, como las carretillas elevadoras, y la campaña ‘Aprende a crecer con seguridad’, que se realizará en 10 colegios de Educación Primaria de toda la provincia la próxima semana.



El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz López, ha reclamado la unión de todos los agentes implicados en la actividad laboral para reducir la siniestralidad y ha señalado que la Junta de Andalucía va a reforzar los Centros de Prevención de Riesgos Laborales con medios humanos y materiales, a impulsar el fomento de la cultura preventiva y las estrategias de lucha contra los accidentes de trabajo.



Asimismo, ha explicado que la Consejería de Empleo y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales han puesto en marcha una campaña para prevenir los riesgos de las caídas en altura, con el lema “Si subes seguro, seguro que bajas” Las caídas en altura constituyen la tercera forma de accidente mortal en jornada de trabajo más frecuente, tras las patologías no traumáticas y los accidentes de tráfico, representando, aproximadamente, uno de cada cuatro accidentes mortales en jornada de trabajo.

Accidentes en 2020 y los dos primeros meses de 2021

La población afiliada en 2020 en Almería fue de 266.424 personas, 2.631 menos en comparación con el año anterior. El número de accidentes con baja en la provincia en este período descendió un 14,8%, pasando de 8.727 a 7.432. Han disminuido un 14,8% los siniestros leves (7.358) y un 17,1% los graves (63), y se han registrado 13 accidentes mortales, dos de ellos in itinere.



En cuanto a las causas de los accidentes laborales mortales, uno se ha producido por contacto con corriente eléctrica, fuego, temperatura o sustancias peligrosas, uno por golpe de un trabajador contra un objeto inmóvil, cinco por colisión, otro por atrapamiento, tres por infarto o patologías no traumáticas y dos accidentes in itinere.



En los dos primeros meses de 2021 se aprecia un ligero aumento de la población afiliada, alcanzándose la cifra de 284.548 personas. Los accidentes con baja se reducen en un 11,5% respecto al mismo período del año anterior. En concreto, los accidentes leve disminuyen en un 10,8%, de 1.517 a 1.352 y en cuanto a los graves, la reducción es más acusada al pasar de 16 en 2020 a 5 en 2021. Se ha producido un accidente mortal por infarto.



Por sectores, la siniestralidad en 2020 ha descendido un 14,4% en la agricultura, un 15,2% en la industria, un 10,9% en la construcción y un 15,7% en los servicios. En los dos primeros meses de 2021, los accidentes han bajado un 24,1% en la agricultura, un 31,1% en la industria, un 21,9% en la construcción y un 10% en el sector servicios.