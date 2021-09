Economía Los accidentes laborales en Almería en servicios subió el 12,4% jueves 30 de septiembre de 2021 , 19:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entre enero y julio de 2021, el centro ha investigado 40 accidentes de trabajo y remitido a la Fiscalía 15 informes





La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales ha analizado hoy las medidas puestas en marcha para mejorar la seguridad y salud en la provincia y las estadísticas y causas de los accidentes de trabajo ocurridos durante los siete primeros meses de 2021. Entre las actuaciones, destacan las 602 visitas a empresas realizadas por el equipo de técnicos habilitados del Centro de Prevención almeriense para realizar comprobaciones de condiciones materiales de los centros de trabajo. También se han investigado 40 accidentes de trabajo y remitido a la Fiscalía 15 informes de siniestros laborales.



La comisión está compuesta por la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y representantes de UGT, CC. OO., Asempal-CEA, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía y la Delegación Territorial de Salud y Familias.



Las 602 visitas a empresas realizadas por los técnicos habilitados del Centro de Prevención de Riesgos Laborales han contribuido a que cerca de 300 de ellas hayan subsanado sus deficiencias en materia preventiva, teniendo que enviarse sólo 12 expedientes a la Inspección de Trabajo por incumplimiento de los requerimientos.



Durante la reunión, se ha dado cuenta también a los miembros de la Comisión de otras actuaciones del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, como la investigación de 40 accidentes de trabajo y el envío a la Fiscalía de 15 informes de accidentes. También se han emitido 110 informes sobre pluses de peligrosidad y penosidad.



El Centro desarrolla actividades de formación y divulgación sobre la prevención, entre las que destacan acciones de concienciación en cultura preventiva como la campaña ‘Aprende a crecer con seguridad’, en la que han participado 275 escolares de 5º y 6º de Primaria de diez colegios de la provincia.



El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz López, ha apelado a la implicación de empresas, trabajadores y demás agentes que interactúan en el mundo laboral en la tarea constante de promover y concienciar sobre la seguridad y salud laboral, “con objeto de garantizar su eficacia y su cumplimiento”, y ha señalado que la Junta de Andalucía “va a continuar impulsando el fomento de la cultura preventiva y las estrategias de lucha contra los accidentes de trabajo”.



Prórroga de la Estrategia Andaluza de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Además, Emilio Ortiz ha informado de que la Consejería de Empleo prorrogará la vigencia de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta 2023, aceptando la propuesta realizada por el pleno del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, lo que prolonga un ejercicio más la aplicación de las medidas de esta planificación estratégica para mejorar la adaptación de las actuaciones ligadas a este documento tras la pandemia y el parón que supuso en su desarrollo durante 2020. La prórroga establece una financiación para el ejercicio anual de 9,89 millones de euros y su evaluación final a comienzos de 2024.



La Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo es el instrumento de planificación, programación, coordinación, impulso, seguimiento y evaluación de la política de la Junta de Andalucía en materia de seguridad y salud en el trabajo y control de la siniestralidad laboral. Tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral de la población trabajadora en la comunidad autónoma, promoviendo el entorno laboral como una plataforma para mejorar la seguridad y salud de las personas trabajadoras y persiguiendo, tanto en cifras globales como por sectores, la reducción de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.





Accidentes laborales en los siete primeros meses de 2021

La población afiliada en este período ha sido de 174.646 trabajadores, 10.766 más en comparación con el año anterior. El número de accidentes con baja en la provincia en este período ha aumentado un 6,80 %, pasando de 4.866 a 5.197. Se han incrementado un 7,02 % los siniestros leves (5.152) y, en cambio, los graves se reducen un 9,3% (39), y se han registrado 6 accidentes mortales, uno de ellos in itinere, frente a 9 registrados en el mismo período de 2020 (-33,3%).



En cuanto a las causas de los accidentes laborales mortales, uno se ha producido por choque o golpe contra un objeto en movimiento, otro por contacto con agente material cortante, punzante o duro; otro por atrapamiento, dos por infarto, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas y uno tuvo lugar in itinere.



Por sectores, la siniestralidad laboral ha descendido un 0,12% en agricultura y un 6,71% en industria; sin embargo, aumenta un 1,40% en construcción y un 12,44% en el sector servicios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

