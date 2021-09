Almería El BOE publica la licitación de la consultoría para el control de las obras del tramo Lorca-Pulpí jueves 30 de septiembre de 2021 , 19:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El valor estimado del contrato es de 5.987.211,90 euros y la duración del mismo de 39 meses

El Boletín Oficial del Estado publica hoy el anuncio de licitación de ADIF Alta Velocidad de la consultoría y asistencia para el control de las obras del Proyecto de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería en el tramo Lorca-Pulpí. El valor estimado del contrato es de 5.987.211,90 euros y la duración del mismo de 39 meses. El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación estará abierto hasta el próximo 27 de octubre.



El pasado 6 de septiembre, Adif AV licitó por cerca de 239 M€ las obras de plataforma del citado tramo en un tramo de 31,3 km, en el que se construirán 10 viaductos, 11 pasos superiores, 17 inferiores y el túnel del Rincón de 928 m de longitud. Además, el proyecto contempla la adecuación de las estaciones de Puerto Lumbreras y Pulpí y se construirá un nuevo edificio en Almendricos para atender el servicio de Cercanías en el nuevo trazado. El plazo de ejecución de las obras es de 34 meses.



Con esta licitación, todos los tramos entre Murcia y Almería se encuentran en obras o en fase de contratación (licitación o adjudicación), a excepción de la integración en el núcleo urbano de Lorca y del tramo a su paso por Totana, actuación que reafirma el compromiso del MITMA y de Adif AV con la planificación y el desarrollo del Corredor Mediterráneo, con nuevas actuaciones que impulsan y avanzan en la construcción de esta infraestructura estratégica.



Descripción de las obras

Las obras licitadas se realizarán en un tramo de 31,3 km comprendidos entre la travesía situada al sur del casco urbano de Lorca, unos 200 m al norte del cruce con la carretera RM-11; hasta aproximadamente un km al sur de la actual estación de Pulpí.



El trazado, que supone la continuidad del tramo que se soterrará en Lorca, corresponde a los términos municipales de Lorca y Puerto Lumbreras -en la región de Murcia- y Pulpí, en Almería. Sigue las indicaciones establecidas en el Estudio Informativo y discurre por el trazado ferroviario actual en la primera mitad y al final de su recorrido. Existe una zona intermedia del tramo, en la que se construirá un trazado con curvas de amplio radio para adaptarse a la geometría propia de una línea de alta velocidad.



La plataforma proyectada corresponde a trazado en vía doble. De acuerdo con el estudio funcional y el diseño previsto, la velocidad máxima será de 300 km/h.



En el final del tramo, después del cruce con la Vereda de los Charcones, la plataforma de vía doble se divide en dos plataformas de vía única. Una de ellas destinada a dar continuidad al trazado hacia Águilas y otra, que dará continuidad a la línea de alta velocidad hacia Almería. Las obras licitadas se realizarán en un tramo de 31,3 km comprendidos entre la travesía situada al sur del casco urbano de Lorca, unos 200 m al norte del cruce con la carretera RM-11; hasta aproximadamente un km al sur de la actual estación de Pulpí.El trazado, que supone la continuidad del tramo que se soterrará en Lorca, corresponde a los términos municipales de Lorca y Puerto Lumbreras -en la región de Murcia- y Pulpí, en Almería. Sigue las indicaciones establecidas en el Estudio Informativo y discurre por el trazado ferroviario actual en la primera mitad y al final de su recorrido. Existe una zona intermedia del tramo, en la que se construirá un trazado con curvas de amplio radio para adaptarse a la geometría propia de una línea de alta velocidad.La plataforma proyectada corresponde a trazado en vía doble. De acuerdo con el estudio funcional y el diseño previsto, la velocidad máxima será de 300 km/h.En el final del tramo, después del cruce con la Vereda de los Charcones, la plataforma de vía doble se divide en dos plataformas de vía única. Una de ellas destinada a dar continuidad al trazado hacia Águilas y otra, que dará continuidad a la línea de alta velocidad hacia Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.