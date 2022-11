Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Los actos del 25N arrancan en ‘El Acebuche’ con ‘No todas las heridas son visibles’ viernes 18 de noviembre de 2022 , 15:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala Paola Laynez ha agradecido la colaboración y participación, un año más, del Centro Penitenciario en la programación de actividades como parte de su compromiso para luchar contra la violencia de género

La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha visitado hoy viernes el Centro Penitenciario ‘El Acebuche’ donde ha asistido a la inauguración de la exposición fotográfica ‘No todas las Heridas son visibles’, una de las actividades enmarcadas en el proyecto ‘Almería unida contra la violencia de género’ e incluida en el programa de actos organizado en el marco de la conmemoración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Laynez ha agradecido la “colaboración y participación” del Centro Penitenciario en la programación de actividades como parte de su “compromiso” para luchar contra la violencia de género. “Estamos muy contentos de poder acercar las actividades municipales al Centro Penitenciario, en su caso esta exposición”, ha felicitado la edil, destacando que por segundo año consecutivo “todas las administraciones trabajen unidas contra esta lacra social”. Acompañada del director de la prisión, Miguel Ángel Cruz; de la responsable en Almería del Instituto Andaluz de la Mujer, María Esparza, y de Inmaculada García Morales, y Encarna Portero, miembros del Comité de Violencia de Género del Hospital Universitario Torrecárdenas, Laynez ha recorrido el pabellón en el que han quedado expuestas “14 fotografías que muestran conversaciones de WhatsApp, reflejando comentarios de violencia psicológica, y con una respuesta de libertad en respuesta a la opresión. Estas frases representan aspectos de la violencia psicológica, para hacer reflexionar sobre esta lacra a todos los espectadores, ya que algunos de estos comentarios están muy normalizados y pasan desapercibidos en la sociedad actual”, ha explicado la edil. Cruz ha agradecido a la sociedad almeriense y a las instituciones “todas las propuestas para introducir en el centro”, reconociendo en esta iniciativa “la oportunidad de seguir demostrando que el Centro Penitenciario es algo más que un lugar de encerramiento de personas. Es un lugar de desarrollo personal, un espacio que deben considerar todas las instituciones y administraciones a la hora de programar también sus actividades. Esa colaboración para nosotros es fundamental, necesaria. Esta acción es de primer orden en ese objetivo. Lo es también para la institución penitenciaria y para quienes están recluidos en este centro”, ha concluido el responsable del Centro Penitenciario. También ha hecho referencia a la unión de todas las administraciones contra la violencia de género la responsable en Almería del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), María Esparza, organismo adscrito a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Ha resaltado Esparza la labor de prevención y atención, en relación al contenido de la exposición hoy inaugurada, que se presta desde la administración regional, destacando en este sentido “los diferentes protocolos en marcha y la prestación de servicios”, como la línea 900 222 999, un servicio “accesible y confidencial, disponible los 365 días del año, atendido por un equipo interdisciplinar”. Por último, la representante del Hospital Universitario Torrrecárdenas, Inmaculada García, ha destacado “el compromiso que también el Hospital tiene respecto a la prevención y atención de los casos de violencia de género”, significando “el desarrollo de protocolos de difusión y sensibilización, dirigidos a todos los profesionales sanitarios, para la detección de casos de violencia de género”, como parte fundamental de la lucha social contra esta lacra. Fotografía itinerante La muestra, que estará por espacio de un mes en ‘El Acebuche’, es el resultado además de la colaboración de la Escuela de Artes de Almería con esta iniciativa, donde su alumnado pretende mostrar una nueva forma de expresar la violencia de género, en este caso incidiendo en la violencia psicológica, mostrando a su vez una salida a esta situación. Los trabajos se han expuesto antes en el circuito de “Terrazas con Encanto” de Crash Music, en la Gala de Clausura de los Centros de la Mujer 2022, en el Centro de la Mujer de Los Molinos y en el recinto de conciertos de la Feria, en el marco de la celebración del Cooltural Fest. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

