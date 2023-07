Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Los agricultorores sacan buena nota en digitalización

miércoles 05 de julio de 2023 , 19:39h

Presentado el primer estudio del Observatorio de Digitalización del Sector Agroalimentario y del Medio Rural

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha inaugurado hoy una jornada del Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario y del Medio Rural en la que se han dado a conocer los resultados del primer estudio sobre el estado de la transformación digital del sistema agroalimentario español La inauguración ha contado también con la participación del presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, entidad encargada de la obtención de información de inteligencia para los trabajos del observatorio.

Fernando Miranda ha valorado la oportunidad de contar con información actualizada sobre los procesos de transformación digital en el sector agroalimentario, para lograr una mayor eficacia en la incorporación de las nuevas tecnologías. Asimismo, ha destacado la relevancia de este encuentro, que sirve para dar carta de naturaleza al Observatorio de la Digitalización, una entidad gestionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se configura como pieza central en la gobernanza y seguimiento de la Estrategia de Digitalización y que ha alcanzado su pleno rendimiento durante la ejecución del II Plan de Acción de esta estrategia.

El estudio que se ha presentado hoy, realizado a partir de una encuesta realizada en 2022 a más de 3.600 agricultores, ganaderos y operadores de la industria alimentaria, aporta información relevante sobre la situación del sector en relación con las competencias digitales, el grado de penetración de las nuevas tecnologías, las barreras y oportunidades que se perciben para su adopción, el estado de conectividad en su entorno, sus preferencias de formación y asesoramiento, y el conocimiento y demanda de los marcos de ayuda públicos. Realizado con la colaboración de Cajamar, el estudio palía la falta de estadísticas oficiales (INE, EUROSTAT, DESI) que profundicen en la situación del sector agroalimentario, y en las zonas rurales, en materia de transformación digital.

Entre los resultados mostrados destacan, el que las competencias digitales de los agentes del sector agroalimentario están por encima de la media de la población española, que el cuaderno digital (rellenado tanto a mano como automáticamente) ya lo utilizan más del 53 % de los encuestados y el dinamismo mostrado por las empresas de la industria agroalimentaria de tamaño medio en la utilización de tecnologías de alto impacto. Un dato revelador es que el 83,9 % de las explotaciones agropecuarias recolectan datos de sus respectivos procesos productivos. Ha quedado también patente, que los marcos de ayudas a la digitalización no son aún suficientemente conocidos lo cual merma su demanda (no las solicitan el 52 % de los encuestados en agricultura, el 63 % en ganadería y un 61 % en industrias agroalimentarias), y que no siempre se ajustan a las necesidades de un tejido agroalimentario con predominancia clara de empresas de pequeña dimensión.

Adicionalmente, se ha avanzado la nueva herramienta digital impulsada desde Observatorio: Digimapa. Un mapa interactivo que tiene como objetivo mejorar el acceso de los usuarios finales a las nuevas tecnologías digitales del sector agrotech. Roberto García Torrente, director de Desarrollo Sostenible de Cajamar ha destacado que con ella se ofrecerá la posibilidad de que las empresas desarrolladoras ofrezcan el catálogo de sus productos y servicios digitales a los agentes del sistema agroalimentario, clasificadas por territorio, especialización, tecnología y servicios. Por su parte, Manuel Lainez y Francisco Castillo, de la Oficina Técnica del Observatorio, han explicado que la herramienta posee un buscador intuitivo y visual que facilita la búsqueda de las tecnologías que puedan requerir los operadores de la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria para sus unidades productivas. La herramienta digital será accesible próximamente para todos los agentes del sector agroalimentario.

El evento ha concluido con una mesa redonda sobre “La transformación digital del sector agroalimentario vista por sus protagonistas”, moderada por la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del MAPA, Isabel Bombal, en la que han participado los auténticos protagonistas de la transformación digital: Gabriel Trenzado en representación del mundo de las cooperativas agroalimentarias, Eduardo Cotillas el director de I+D+i de la FIAB, Jose Luis Molina en nombre del sector agroTIC representando a Ametic Smart Agro, con Lucia Castro, gerente del European Digital Innovation HuB DATALIFE de Galicia, así como Teresa Arroyo para hacer aportes en materia de género en representación de FADEMUR.

La jornada ha quedado grabada y podrá visualizarse en asíncrono en el canal de YouTube de la Red PAC, así como se podrá consultar el estudio en la web del Ministerio, en la sección divulgativa de las actuaciones en ejecución de la Estrategia de Digitalización del sector Agroalimentario.

En Plataforma Tierra, iniciativa de Cajamar, también se podrá acceder al estudio.

Y se podrá acceder a la jornada grabada a través del canal de YouTube especializado de Grupo Cajamar.

Observatorio de la Digitalización

Este Observatorio es una pieza central de la gobernanza de la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y clave para un adecuado seguimiento de políticas públicas en la materia, que busca ser capaz de generar su propia inteligencia (indicadores, análisis cuantitativos y cualitativos de la realidad, demoscopias, oferta tecnológica y ecosistema empresarial agro food TIC, tendencias, políticas públicas, análisis de buenas prácticas) y funcionar a modo de brújula y think tank sobre el proceso de transformación digital del sector agroalimentario, y en la medida de lo posible con visión también territorial de las implicaciones de ello para las zonas rurales.

En el marco de la programación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro de la componente 3: Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, se aprovechó la oportunidad de incluir diversas inversiones para acelerar la ejecución de la Estrategia, en concreto de su II Plan de Acción 2021-2023, como fue reservar una dotación presupuestaria de 1 millón de euros para el Observatorio, que se articuló mediante la suscripción de un Convenio entre el Ministerio y la cooperativa de crédito Cajamar en octubre de 2021. Otras actuaciones que se apoyan con fondos de recuperación y resiliencia europeos en el II Plan de Acción de la Estrategia son; la línea de financiación de créditos Agroinnpulso, para apoyar proyectos empresariales de PYMES de adopción o desarrollo de tecnologías digitales en la cadena agroalimentaria y sectores conexos; el centro de innovación DIGITAL bajo arquitectura FIWARE que está arrancando su andadura en el Centro de Tecnología de Regadíos del Ministerio en San Fernando de Henares; o la plataforma informática de estímulo del Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura orientada a fortalecer la posición de los asesores en este sistema o AKIS (Plataforma AKIS).