Sociedad Ampliar Los alimentos sustitutivos pueden ayudarte a perder peso* Escucha la noticia Se puede realizar una dieta hipocalórica si se incluyen sustitutivos, como los de la marca Siken que garantizan una comida con todos los nutrientes que tu organismo necesita. Estos sustitutivos, en diferentes formatos, ayudan a la reducción de peso*, así como su mantenimiento* siempre que se consuman dentro de una dieta hipocalórica. Los sustitutivos de comidas proporcionan todos los nutrientes que el organismo necesita para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, una barrita sustitutiva o un batido sustitutivo contienen los hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y fibra que el cuerpo necesita en 1 comida. Los beneficios de la dieta hipocalórica y los sustitutivos Si se quiere hacer una dieta para perder peso* de forma correcta y con resultados efectivos, puedes ayudarte sustituyendo las comidas principales por un alimento sustitutivo bajo en calorías. Por lo que se recomienda reemplazar al menos 2 comidas al día con sustitutivos de comida. Unos productos que nos encantan son los sustitutivos de la marca Siken para dichas sustituciones de comidas principales. Estos alimentos se han diseñado específicamente para que ofrezcan el aporte energético que tu cuerpo necesita para sustituir 1 comida. Todo ello debe ir enmarcado dentro de una dieta hipocalórica de control de peso y acompañado de la correcta realización de ejercicio adecuado a tus posibilidades. Una vez que se ha conseguido el objetivo, hay que pasar a la fase de mantenimiento*. Durante este tiempo, hay que sustituir una de las comidas principales por alguno de estos alimentos. Realmente, la variedad es muy amplia y los diferentes productos se pueden incluir en un plan nutricional que te ayude a conseguir tus objetivos. Dentro de los sustitutivos Siken, puedes encontrar barritas de diferentes sabores. La propuesta es muy amplia y se pueden encontrar en frutos del bosque, naranja, chocolate, cacao y avellanas, etc. Asimismo, hay batidos y deliciosos porridge, ideal para los amantes del dulce. El secreto de una dieta exitosa ¿Qué comes y cómo lo comes? Realmente, el secreto para ayudarte a perder peso está en llevar una vida en la que la alimentación equilibrada se combine con la práctica de ejercicio regular. No obstante, hay unas recomendaciones muy fáciles de implementar para lograr los resultados que se buscan: Hay que buscar el tiempo necesario para disfrutar de la comida y preparar los alimentos que garanticen un correcto funcionamiento al organismo.

Se recomienda incluir carne magra o pescado, verduras, pan integral o fruta fresca en las comidas.

Hay que reducir la grasa saturada y los azúcares, en la medida de lo posible. El picoteo incontrolado puede convertirse en uno de nuestros principales enemigos.

El cuerpo debe mantenerse hidratado continuamente, por este motivo, se recomienda el consumo de al menos 1,5 litros de agua al día.

Los sustitutivos de comida pueden ser los aliados perfectos también cuando no se tiene tiempo para cocinar.

*Para perder peso: la sustitución de dos de las comidas principales del día por un sustitutivo en una dieta baja en calorías ayuda a perder peso. *Para mantener: la sustitución de una de las comidas principales del día por un sustitutivo de la comida en una dieta baja en calorías contribuye a mantener el peso después de la pérdida de peso.