Economía Ampliar Los almerienses pagamos 127 millones al mes a la Seguridad Social martes 08 de noviembre de 2022 , 12:12h Almería registró el mes pasado 33.200 empresas en alta, un 2,5% más que hace un año La dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social recauda mensualmente en torno a 127 millones de euros procedentes de las liquidaciones de las cuotas a la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena, autónomos, empresas y empleadas del hogar, dentro del plazo reglamentario de ingreso. Por otra parte, la recaudación vía apremio ascendió a 1,8 millones de euros el pasado mes de septiembre. Además, la TGSS recaudó también en septiembre, a través de los ingresos por aplazamientos a la Seguridad Social, un total de 891.500 euros. Estos datos los ha conocido el subdelegado del Gobierno, José María Martín, que ha visitado la dirección provincial de la TGSS acompañado por su directora, Ana Belén López Peña. Según las cifras de la Tesorería General de la Seguridad Social, Almería registró el pasado septiembre un total de 33.200 empresas en alta, lo que supone un incremento del 2,5% respecto a las registradas hace un año. "A pesar de la situación causada por la guerra en Ucrania, Almería no deja de crecer y estos datos nos indican que se ha recuperado el ritmo prepandemia en cuanto a la creación de empresas", señala Martín. De ellas, 20.436 pertenecen al Régimen General, 9.744 están encuadradas en el Sistema Especial Agrario y 3.019 son empleadores del Sistema Especial de empleados del hogar. Los datos no incluyen a los trabajadores autónomos que no estén dados de alta como empresas. Almería cuenta en la actualidad con 409 empresas más que en 2021 en el Régimen General y con 408 empresas nuevas en el Sistema Especial Agrario. La dirección provincial de la TGSS cuenta con una plantilla de 140 funcionarios. En breve, contará con 12 empleados públicos de carácter interino gracias al plan de refuerzo puesto en marcha por la Administración General del Estado. Además de las tareas relacionadas con la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores y gestión de las cotizaciones a través del sistema de liquidación directa, la TGSS cuenta con una Unidad de Recaudación Ejecutiva y otra de Lucha contra el Fraude, que colabora estrechamente tanto con la Inspección de Trabajo como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta unidad tiene un papel muy destacado en la investigación de posibles fraudes a la Seguridad Social y tramas delincuenciales relacionadas con este tipo de delitos. Por otra parte, la TGSS gestiona el patrimonio de la Seguridad Social en la provincia, integrado por numerosos inmuebles, algunos adscritos a entidades de la Seguridad Social, otros cedidos a otras administraciones públicas y otros que, en la actualidad, están siendo objeto de propuesta de enajenación o arrendamiento con el objeto de rentabilizar el patrimonio provincial de la Seguridad Social.

