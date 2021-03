Almería Los almerienses se desplazan a diario un 11% menos que antes de la pandemia miércoles 31 de marzo de 2021 , 16:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Según el IECA, dependiente de Transformación Económica, es la provincia andaluza donde más han bajado estos desplazamientos





El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, ha elaborado un informe que señala a Almería como la provincia andaluza donde más ha bajado la media semanal de desplazamientos diarios debido a la pandemia, con una variación del -11,14% en comparación con la semana previa a la declaración del estado de alarma.



Le sigue de cerca Granada, con una caída del 11,11%, mientras que Huelva, Córdoba y Sevilla registran una bajada de la movilidad del 9,97, 9,83 y 9,52%, respectivamente. Se aproximan más a la media andaluza, que es del -7,9%, las provincias de Cádiz (-8,68%), Málaga (-8,37%) y Jaén (-6,79%).



La media semanal de desplazamientos diarios en Almería (de más de 500 metros) en la semana del 7 al 13 de marzo de 2020 era de 1.924.655. Durante el confinamiento se redujo a 1.054.092, un 45,23%, y actualmente la media es de 1.710.239, un 11,14% menor. En Andalucía, el número de desplazamientos realizados en un día laborable rondaba los 23,3 millones. Actualmente, tomando como referencia la misma semana de marzo de 2021, esos movimientos diarios suman 21,5 millones, lo que representa un 7,9% menos.



El informe del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) se ha elaborado a partir de información de teléfonos móviles y aborda los cambios que se producen en la comunidad cada día a raíz de la pandemia, las actuaciones de confinamiento llevadas a cabo para su contención y la progresiva reactivación de la actividad. El estudio está disponible en el enlace https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/movilidad/index.htm



De acuerdo con este análisis, en fin de semana, la caída en el conjunto andaluz es algo más acusada, concretamente del 14,2%, al pasar de una horquilla de 18-20 millones en periodo de normalidad previo a la crisis sanitaria a los 16,7 millones de traslados actuales. Ese mayor retroceso viene explicado porque las distintas medidas restrictivas de movilidad entre provincias y municipios aplicadas en el último año han condicionado los desplazamientos asociados al ocio, que son más frecuentes al final de la semana. En cambio, los movimientos vinculados al trabajo o al estudio, aunque están más contenidos que en la etapa pre-COVID, se siguen realizando al estar permitidos por las autoridades sanitarias si están convenientemente justificados.



Esas cifras llegaron a disminuir un 50% en las semanas más estrictas del confinamiento, tomando para el análisis entre el 23 y el 29 de marzo de 2020, alcanzándose los 12,2 millones de viajes en días laborables y los 9,5 millones en los fines de semana. Desde esas fechas y con carácter general, la movilidad se ha ido recuperando en la medida en que la actividad económica se ha ido activando, si bien no ha llegado a alcanzar, en ninguna provincia y de una forma estable, porcentajes similares a los registrados antes del 14 de marzo de 2020.



Por otro lado, el número medio de traslados que realizaba la población en un día laborable previo a la COVID era de 2,3 viajes, reduciéndose a 2 en un día de fin de semana. Del mismo modo, estos desplazamientos medios disminuyeron durante la semana de confinamiento estricto estudiada por el IECA (del 23 al 29 de marzo) a 1,3 diarios o 1 en fin de semana. En la actualidad, esa cifra está en 2 y 1,8, respectivamente. Si se ajusta ese dato, teniendo en cuenta solo a las personas que se mueven, el número medio de desplazamientos pasó de 3,3 viajes al día entre semana (3,1 en días festivos) en la etapa de normalidad a 2,9 y 2,8, según si fue laborable o festivo, en aislamiento severo. En marzo de 2021 esos valores se elevan a 3,2 y 3, respectivamente.

Un 67,1% de andaluces que se desplazan

En Andalucía, el porcentaje de personas que en la semana anterior al confinamiento del 14 de marzo de 2020 se desplazaba más de 500 metros se situaba en torno al 70% en días laborables (el 10 de marzo, por ejemplo, se registró el 71,1%), reduciéndose al 65% los fines de semana. Es decir, en condiciones de normalidad los movimientos diarios de un 30% de población no implican movimientos superiores al medio kilómetro.



En el último año, las posibilidades de desplazamiento de las personas han estado limitadas por distintas medidas, lo que se ha visto claramente reflejado en los datos sobre su movilidad. En el periodo de máximo confinamiento, los ciudadanos que se movieron por la región llegaron a descender hasta el 42%. El 11 de marzo (día laborable) de este año el 67,5% de los andaluces protagonizaron traslados diarios.

Menos traslados a las mismas horas

Los desplazamientos que se llevan a cabo día a día tienen un comportamiento muy pautado, con importantes periodos de concentración. En general, en periodo de normalidad previo a la COVID y en días laborables, se representa como una montaña con tres picos, siendo el central el más alto. Esas crestas se dibujan en el tramo de las 8.00 de la mañana, cuando se producen 1,3 millones de movimientos (5,4% del total del día); en el de las 14.00 horas de la tarde, con 1,6 millones de traslados (6,8%); y en la franja de 18.00 a 20.00 de la tarde, donde se contabilizan 4 millones de salidas. Coinciden con el inicio y el final de las actividades laborales en la mitad del día y con la finalización de las jornadas laborales de tarde y el cierre de comercios.



Los datos analizados a principios de marzo de 2021 muestran ese mismo patrón, pero con un nivel de intensidad menor, es decir menor volumen de desplazamientos a las mismas horas, y un adelanto de los traslados en el último pico, como consecuencia de las últimas restricciones de actividad por las tardes, que obligan al cierre del comercio y la hostelería a las 18.00.



En cambio, en 2020 durante la semana más restrictiva de confinamiento, sí cambió ese patrón, además se produjo un importante descenso en el número de desplazamientos (de 23,4 millones de viajes a 12,2), se redujo considerablemente el pico de las 8.00 y se desvaneció el comprendido entre las 18.00 y las 20.00 horas.



Para el fin de semana, en la etapa anterior a la crisis sanitaria, el modelo es distinto a los días laborables, no existe un pico matinal y la máxima movilidad se alcanza sobre las 13.00 horas, con 1,3 millones de traslados (6,7%) y, posteriormente, a las 19.00, con 1,2 millones (6,2%) Se observan además más movimientos en las primeras franjas de la mañana, correspondientes con la madrugada, debido a las salidas nocturnas de ocio (2,2 millones de viajes, un 11,6%). En el periodo actual, los fines de semana son los que parecen tener un comportamiento más similar a las fechas pre-COVID, especialmente hasta las 13.00 horas, con 1,2 millones de desplazamientos. Después el número de movimientos parece adelantar su horario. También resulta destacable como el toque de queda reduce los movimientos hasta las 5.00 de la mañana, pasando de 2,2 millones a 1,3 millones.



Con carácter general, la gran mayoría de los andaluces cumple con las limitaciones horarias impuestas en los diferentes periodos de la pandemia en virtud de la evolución de la curva de contagios por coronavirus. Su movilidad así lo demuestra, dibujando un patrón de conducta que se adecua a las restricciones de horario de la hostelería y el comercio. En el análisis también se ha tomado como referencia la semana previa al confinamiento y las primeras semanas de marzo de 2021, cogiendo como día tipo el jueves en la franja horaria entre las 18.00 y las 20.00 horas.



Así, el jueves 12 de marzo de 2020, el pico de desplazamientos de la tarde se situó a las 19.00 horas, con una trayectoria ascendente desde las 16.00 horas. En cambio, el jueves 04 de marzo de 2021, último día con cierre de comercio y hostelería a las 18.00 horas, la máxima movilidad de tarde se adelantó a esa hora, con 1,3 millones y cayó claramente a partir de las 19.00 horas.



Si se compara con el jueves siguiente 11 de marzo -una semana más tarde-, con la ampliación horaria de estas actividades económicas hasta las 21.30 horas, la cúspide también se registra a las 18.00, y los traslados se mantienen de forma más sostenida hasta las 19.00 horas, con lo que el descenso es más moderado. Eso pone de manifiesto que los andaluces adaptan su movilidad en función de las normas establecidas en cada momento.



Este estudio se ha realizado a partir de los datos abiertos facilitados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), que se basan en una muestra de aproximadamente 13 millones de líneas móviles de una de las tres grandes operadoras del país. Los datos aportan información para desplazamientos superiores a los 500 metros e informan sobre la hora de inicio, origen, destino, actividad en origen o en destino. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

