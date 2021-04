Almería Ampliar Los almerienses son 16,4% de los andaluces que viven en el extranjero martes 06 de abril de 2021 , 20:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las personas con nacionalidad española inscritas en Andalucía que residían en el extranjero a principios de 2021 crecieron un 1,5% respecto a 2020.



El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica la información sobre población andaluza residente en el extranjero correspondiente a la explotación detallada de los últimos datos disponibles del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) a 1 de enero de 2021. A principios de 2021 residían en el extranjero 304.970 personas con nacionalidad española inscritas en Andalucía (un 1,5% más que en 2020), de las que el 50,7% eran mujeres. Desagregando ese total respecto al lugar de nacimiento, predomina el número de nacidos en el extranjero, 192.500 (un 2,2% más que en 2020), seguido de los nacidos en Andalucía, 101.696 (un 0,4% más que el año anterior).

Evolución de los andaluces en el mundo según lugar de nacimiento



Atendiendo al reparto provincial de inscripción, Málaga, Granada y Almería concentraban el 22,6%, 19,6% y 16,4% de los andaluces residentes en el extranjero, respectivamente. Huelva, con el 3,1%, fue la que menor número de inscripciones presentaba. Respecto a la edad, el 12,8% de esta población tenía menos de 15 años, y el 22,2% 65 años o más.

Pirámide de la población inscrita en Andalucía residente en el extranjero. 2021

Los andaluces residentes en el extranjero se repartieron principalmente entre Europa (49,0%) y América (46,7%), la mayoría de ellos en América del Sur. Los principales países de residencia fueron Argentina (20,6%), Francia (14,4%) y Alemania (11,8%). A lo largo del año 2020, se produjeron 11.934 nuevas inscripciones en algún municipio andaluz desde el extranjero. Estas nuevas inscripciones en el PERE supusieron el 3,9% del total de inscripciones en Andalucía, presentando Sevilla (4,7%), Málaga (4,5%) y Huelva y Jaén (4,4% respectivamente) las proporciones más altas. Si agrupamos esta población en grupos de edad quinquenales, se comprueba que los tres grupos con mayor porcentaje del total fueron el de 0 a 4 años (con el 20,1%), el de 30 a 34 años (con el 10,0%) y el de 25 a 29 años (con el 8,6%). Además de los 304.970 españoles residentes en el extranjero inscritos en Andalucía, se contabilizan 13.849 nacidos en Andalucía residentes en el extranjero pero inscritos en municipios no andaluces. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.