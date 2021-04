Sucesos Dos perros de raza custodiaban una plantación indoor de marihuana en Roquetas miércoles 07 de abril de 2021 , 09:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia Civil detiene a tres personas e interviene además de las plantas, diverso material del utilizado para maximizar la productividad de la plantación





Como resultado de una nueva operación de la Guardia Civil de Almería denominada “Operación Mojoplan IV”, los agentes han llevado a cabo la detención de tres personas vecinos de Roquetas de Mar (Almería), como presuntos autores de un delito contra la salud pública, otro de defraudación de fluido eléctrico y usurpación de bien inmueble.



Esta nueva actuación está enmarcada dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, con el objeto de erradicar el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, en este caso marihuana (Cannabis sátiva).



Esta actuación que lleva a cabo la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico, elaboración y/o cultivo de sustancias estupefacientes, es fruto de las continuas investigaciones policiales y controles operativos, sumados a la labor de análisis de la información e inteligencia básica acerca de las organizaciones delictivas establecidas en la provincia de Almería.



Durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil realizan discretas vigilancias y recogen toda la información sobre los moradores de la vivienda y responsables de la plantación.



Efectuada la entrada en la vivienda, los agentes se percatan de la presencia de dos perros de raza potencialmente peligrosa, que posteriormente son controlados por técnicos de la protectora de animales, así como de tres personas (moradores de la vivienda) responsables de las plantaciones de marihuana (Cannabis Sátiva) ubicadas en dos de las habitaciones.



Los agentes comprueban junto a personal técnico de la empresa de electricidad la existencia de una conexión fraudulenta a la red eléctrica e intervienen 289 plantas de marihuana (Cannabis Sátiva), en estado de crecimiento, además del material necesario para el crecimiento de las plantas, compresores de aire acondicionado, splits, lámparas halógenas, reflectores, balastros, etc.



Por todo lo anterior, los agentes llevan a cabo la detención de tres personas vecinos de Roquetas de Mar (Almería), como presuntos autores de un delito contra la salud pública, otro de defraudación de fluido eléctrico y otro de usurpación de bien inmueble, comprobando que a uno de los detenidos le consta un señalamiento judicial de búsqueda, detención y personación por un delito contra la salud pública por cultivo de cannabis.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Roquetas de Mar (Almería) Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.