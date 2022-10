Es una información de noticiasdealmeria.com Economía Ampliar Los cruceristas del ‘Riviera’ se reparten entre Almería, Mojácar, Cabo de Gata, Tabernas y La Alpujarra lunes 10 de octubre de 2022 , 12:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El crucero ‘Riviera’ hace escala en el Puerto con más de mil turistas estadounidenses noticiasdealmeria.com El crucero ‘Riviera’, de la naviera Oceania Cruises, ha hecho escala esta mañana en el Puerto de Almería, procedente de Cádiz. Está previsto que zarpe rumbo a Cartagena a las 8 de la tarde. SA López Guillén es la consignataria encargada de realizar la operativa durante en la dársena almeriense. Durante las casi doce horas de estancia en el Muelle de Ribera, los más de mil turistas, principalmente de EE UU, que viajan a bordo se han repartido por varios enclaves de la provincia. Una parte de los pasajeros han preferido quedarse en Almería capital y hacer un ‘tour’ por el casco histórico y el centro comercial, y otros grupos han optado por adentrarse en la provincia. Entre los que han decidido realizar excursiones, unos han viajado a Mojácar y el parque natural Cabo de Gata-Níjar; otro grupo ha realizado un viaje panorámico por la Alpujarra, con una visita a una bodega de vino; y otro grupo ha preferido el desierto de Tabernas, donde también han incluido una visita a una bodega.

El 'Riviera', uno de los cruceros más elegantes y sofisticados de la naviera Oceania Cruises, fue construido en 2012 y tiene capacidad para más de 2.000 personas (1.250 pasajeros y 800 tripulantes). Es un barco de tamaño medio, muy confortable, que ofrece un ambiente cálido y familiar a bordo. Fue diseñado para ser diferente y especial, y lo es. En su interior, destaca una espléndida escalera Lalique Grand Staircase y las asombrosas suites Owners amuebladas con creaciones Ralph Lauren Home. Entre sus servicios exclusivos, el crucerista puede deleitarse con una cata de vinos, asistir a actuaciones en la sala de estar, disfrutar de una variedad de actividades y de entretenimiento, o disfrutar de un tratamiento en su spa o su 'vitality center'. Entre otras actividades, los pasajeros pueden asistir a clases prácticas de cocina en El Culinary Center.

