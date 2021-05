Economía Ampliar Los beneficios de la realidad aumentada en la producción de autos Skoda, según Francisco D'Agostino jueves 20 de mayo de 2021 , 18:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La digitalización de las empresas requiere de la toma de decisiones inteligentes de parte de ellas. Por tal motivo, Skoda Auto ha decidido empezar la adopción de las nuevas tecnologías dentro de su proceso productivo. Como parte del proceso, ha empezado la prueba de las gafas de realidad aumentada HoloLens dentro de la línea de producción. Tal como lo menciona Francisco D'Agostino, estas gafas están destinadas a facilitar el trabajo de mantenimiento y mejorar el servicio. Es un nuevo proyecto interesante, por lo que conocer lo que hay detrás sería bastante enriquecedor. La realidad aumentada en las líneas de producción El uso de las gafas HoloLens dentro de las líneas de producción de los autos Skoda tiene algunos objetivos. Lo que en la actualidad representa un proyecto piloto para la empresa, podría más adelante convertirse en una realidad. Eso tomando en cuenta que se trata de un producto basado en la tecnología AR. Se trata de una tecnología que ayuda a optimizar el intercambio de información. Siendo entonces posible que, se pueda trasmitir la información en cualquier lugar y momento, incluso tratándose de diferencias horarias. Sin embargo, es mejor que conozca de primera mano el alcance de los en la producción de Skoda Auto: Permiten la trasmisión de manuales y documentos holográficos.

Transmiten la visión durante video llamadas.

Muestran listas de control.

Arrojan las instrucciones durante el trabajo de mantenimiento.

Registran los requisitos de servicio a través de un sistema de Wifi interno.

Incluyen una visión periférica. ¿Cómo mejoran el trabajo de los técnicos? Una nueva posibilidad para los técnicos de Skoda auto, se presenta al poder utilizar estas gafas de realidad aumentada. Es decir, más allá de las mejoras del mantenimiento de las maquinas, representan una mayor facilidad para los técnicos. Eso gracias a alunas ventajas que les ofrecen las gafas con tecnología, como: Compartir archivos La posibilidad de compartir archivos y documentos holográficos con compañeros que no están presentes es altamente beneficiosa. Permite a los técnicos obtener una opinión sobre la situación que se le pueda estar presentando, logrando así un trabajo más práctico y flexible. Tiempo de mantenimiento Tener que recurrir a diferentes herramientas, es para los técnicos algo que les quita tiempo. Sin embargo, con las gafas HoloLens pueden tener todo lo necesario a la mano y reducir el tiempo de trabajo. Es que es posible con ellas registrar los requisitos de servicio, indicar la finalización del mantenimiento y otras actividades. Mayor concentración Uno de los aspectos más aplaudidos es el aumento de concentración que obtienen los técnicos con las gafas. Al tener todo de cerca, enfocarse en el servicio no es tan difícil. También con ellas, se reducen los márgenes de error que puedan existir durante el trabajo. Un proyecto piloto camino a establecerse Las diferentes pruebas llevadas a cabo por Skoda Auto, le servirán para determinar el nivel de mejoras. Considerando todo lo anteriormente mencionado, el establecimiento de las gafas de realidad aumentada está cada vez más cerca. Será el mecanismo utilizado por la empresa para el mejoramiento de sus servicios.

