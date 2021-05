Capital Almería se tiñe de morado para visibilizar el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales jueves 20 de mayo de 2021 , 18:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ayuntamiento se suma así a la iniciativa de la Federación ACCU Crohn y Colitis Ulcerosa y enciende de este color las fuentes más representativas de la ciudad para visibilizar esta enfermedad La ciudad de Almería se iluminó anoche de color morado para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII). El Ayuntamiento se ha unido así a la actividad de visibilización de esta enfermedad, que afecta a unas 3.000-3.500 personas en la provincia promovida por la Confederación ACCU Crohn y Colitis Ulcerosa, de la que forma parte ACCU Almería. De este modo, el Consistorio ha ‘encendido’ de morado las fuentes de la Plaza Virgen del Mar, calle Santiago, Parque de las Familias, el Obelisco de la Rambla y la de los 103 Pueblos. Además, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha tenido un mensaje de ánimo para los pacientes de EII, en concreto, para los miembros de ACCU Almería, a los que les ha hecho llegar un vídeo mostrándole su apoyo: “Juntos somos más fuertes”. La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) engloba dos patologías, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En España la colitis ulcerosa es más frecuente que la enfermedad de Crohn, 58% frente al 42%, y se espera que esta diferencia aumente ligeramente en los próximos años. Las dos se caracterizan por ser enfermedades del intestino esencialmente, inmunomediadas, inflamatorias y crónicas, que evolucionan en brotes (fases activas) y periodos de remisión (fases inactivas). Ambas alteran la capacidad del organismo para digerir los alimentos y absorber los nutrientes y comparten además características clínicas y patológicas. Algunos síntomas comunes son: diarrea, sangre en las heces, cansancio, dolor abdominal, pérdida de apetito, pérdida de peso y fiebre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

