Sucesos Los Bomberos extinguen un incendio en el interior de un dúplex en Cabo de Gata martes 04 de mayo de 2021



Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Almería han extinguido esta madrugada un incendio en el interior de una vivienda tipo dúplex situada en la calle La Morena, 34, de Cabo de Gata. Una llamada del 112 sobre las 23.40 horas alertaba del fuego, que se inició por causas desconocidas para propagarse por las dos plantas de la vivienda, sin que se produjeran daños personales, ya que no se encontraba nadie en su interior.



A consecuencia de la voracidad de las llamas y de las altas temperaturas se vio afectada también la planta alta de la vivienda colindante, con grietas en la parte superior de la pared, aunque sin riesgo para sus moradores.



Tras cerca de cuatro horas intensas de trabajo, los dos equipos de Bomberos desplazados, con un total de ocho profesionales, dieron por finalizado el servicio.

