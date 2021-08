Sucesos Los Bomberos rescatan a tres familias por un incendio en un edificio en Huércal-Overa domingo 15 de agosto de 2021 , 19:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El siniestro comenzó en el cuadro de contadores Los Bomberos han rescatado a tres familias que quedaron atrapadas en sus viviendas a causa de un incendio declarado esta tarde en el municipio de Huércal-Overa, en la provincia de Almería, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El fuego se declaró a las 15.51 horas de la tarde cuando varios vecinos alertaron al teléfono de Emergencias 112 de un incendio de contadores dentro de un portal en la avenida Guillermo Reyna. Hasta el lugar se desplazaron entonces los Bomberos del Consorcio del Levante Almeriense, Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios.



Los Bomberos desalojaron el edificio de dos plantas al completo: cuatro familias de las cuales solo una pudo salir por su propio pie. Las tres familias restantes fueron rescatadas por el vehículo autoescalera de los bomberos. El incendio ha quedado completamente sofocado y se han registrado daños en los contadores del edificio.



