Sucesos Los Bomberos rescatan a un cachorro de perro de agua de un imbornal en La Cañada martes 29 de junio de 2021 , 16:49h





Efectivos del Servicio Extinción de Incendios de Almería rescataron a mediodía de ayer a un cachorro de perro de agua quien, después de que entrara en pánico tras salir del veterinario junto a sus dueños, se refugió en un imbornal de apenas 60 centímetros de diámetro que cruza la Carretera de Níjar, a la altura del paraje Agua Fresca de La Cañada.



Los hechos ocurrieron sobre las 11.45 horas y los bomberos tuvieron que emplear una tabla espinal, de las que se utilizan en los accidentes, especialmente de tráfico, un foco led y un ventilador para deslizarse por el interior del imbornal y recorrer los alrededor de treinta metros hasta llegar al cachorro, que fue rescatado sano y salvo y entregado a sus propietarios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

