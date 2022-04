Capital Los contenedores en las playas serán ocultados en "islas" de madera jueves 07 de abril de 2022 , 19:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se trata de una de las actuaciones en materia de recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas subvencionada por la Junta de Andalucía a través del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía Mejorar la imagen y seguridad de los contenedores ubicados en playas. Es el objetivo de la actuación iniciada por el Ayuntamiento de Almería, a través del área de Promoción de la Ciudad, con la incorporación de cubrecontenedores. Fabricados en madera, serán visibles en las playas de Retamar, El Toyo, Costacabana, la Fabriquilla y la Almadraba de Monteleva. Un total de trece unidades que vendrán a mejorar la dotación del servicio, posibilitando a su vez una mejor prestación a los usuarios. Con una inversión de 17.303 euros, actualmente en licitación, esta actuación se enmarca dentro del conjunto de iniciativas para la recuperación medioambiental y el uso sostenible de las playas subvencionadas por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Como ha recordado el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, el objetivo de esta subvención, que alcanza un montante total de casi 500.000 euros a través de diferentes líneas, es mantener e incrementar la calidad de nuestro litoral, potenciando así su crecimiento, mejorando las condiciones de accesibilidad y promoviendo la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de la zona. En concreto esta actuación cumple un doble objetivo: adecentar los puntos habilitados para el depósito de la basura en zonas de interés turístico y mejorar la seguridad ya que, acotados dentro de una zona, se reduce el riesgo de desplazamiento de los contenedores vacios como consecuencia, por ejemplo, de la fuerza del viento. “Entendemos que la disposición de este tipo de mobiliario en las playas, recogiendo en islas los contenedores, reduce el impacto ambiental, una mejora adicional a todos los servicios que ya a nivel municipal se presta al conjunto de la ciudadanía y los turistas que nos visitan cada año”, ha señalado Sánchez. De acuerdo al pliego de condiciones publicado para la contratación de este suministro los cubrecontenedores, en número de trece, serán de madera de pino nórdico, fungicidas e insecticidas y resistente a los ataques bióticos, humedad, rayos ultravioleta e inclemencias del tiempo. Con unas dimensiones aproximadas de 1300 x 1300 mm y 900 mm de altura, permitirá la cubrición de hasta cuatro contenedores de 120 litros de capacidad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

