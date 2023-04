Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Los costa ejidense se llena en Semana Santa miércoles 05 de abril de 2023 , 15:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La costa ejidense registra entre un 85% y un 100% de ocupación hotelera durante la Semana Santa. La concejalía de Turismo ha realizado una previsión del índice de ocupación en los establecimientos hoteleros del municipio durante la celebración de la Semana Santa. En cuanto a la zona de costa, el Hotel Golf Almerimar presenta una previsión del 100%, gracias a los grupos que vienen a jugar al golf. Spirit Mar, Dream Sea y los apartamentos ‘El Puerto’ registran una ocupación 100%, en su mayoría con turistas nacionales. El Camping ‘Mar Azul’ registra una ocupación media del 85%, al igual que el año anterior. Los hoteles de El Ejido presentan una ocupación menor con respecto a los alojamientos de la costa, que alcanza el 30% tanto en Ejido Hotel como en Hotel Victoria. Por su parte, cabe mencionar que desde hace semanas el Ayuntamiento de El Ejido está trabajando en la puesta a punto de sus playas de cara a la llegada de esta semana y ante la previsión del buen tiempo. De este modo, ya se han intensificado determinados servicios para la preparación del litoral ejidense que cuenta con 27 kilómetros de playa, a través del refuerzo de las tareas de mantenimiento y limpieza, apertura del suministro de agua para los recursos de la costa, puesta en funcionamiento los aseos en los puntos más concurridos, acondicionamiento de las pasarelas en puntos accesibles para las personas con movilidad reducida y activación de los puntos wifi. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

