Opinión

(Foto: malasombra)

Una Semana Santa que cree en Almería

María del Mar Vázquez

domingo 09 de abril de 2023 , 03:00h

Almería cierra hoy una extraordinaria Semana Santa que ha vuelto a poner de manifiesto la capacidad de la sociedad almeriense para ofrecer sus mejores registros y trabajar de manera coordinada haciendo de nuestra ciudad un escenario para el encuentro, la convivencia y el disfrute. Qué orgullo y qué alegría me produce ver a Almería así de activa, así de dinámica y así de guapa.

La labor previa de las diferentes áreas del Ayuntamiento, que junto a la Agrupación de Hermandades y Cofradías y el Obispado han coordinado con hosteleros y empresarios turísticos un operativo para que estos días Almería haya brillado especialmente, ha tenido un magnífico resultado que, a falta del recuento oficial de cifras, podemos calificar como un éxito compartido.

Quiero destacar la labor de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que este año ha diseñado una Carrera Oficial muy atractiva, que ha aumentado y mejorado el número de plazas sentadas para los espectadores y que ha convertido a la Plaza de la Catedral en un entorno visual lleno de magia y solemnidad, que ha resaltado el paso de todas y cada una de las hermandades y que nos ha permitido disfrutar de estampas inolvidables, llenas de historia, sabor y de elegancia cofrade.

Me siento especialmente afortunada por haber podido vivir esta primera Semana Santa como alcaldesa siendo plenamente consciente de la dimensión y el empuje del movimiento cofrade en Almería, que año a año acrecienta su compromiso de vinculación y cariño con la historia y las tradiciones de nuestra ciudad, y que es sin duda el factor que moviliza a más almerienses a lo largo del año.

Mi abrazo y mi cariño a todos los miembros de las diferentes hermandades y cofradías que, desde hoy mismo, comienzan a descontar con ilusión y emoción los días que faltan para que vuelvan a sacar sus hábitos y volver a salir en procesión por las calles de Almería. A todas esas personas quiero agradecerles su trabajo, su devoción y sus ganas de hacer las cosas bien. A esa gente buena de Almería, que vive a diario con el nombre de su cofradía en los labios, y que mira a las demás con respeto y compañerismo, a los que con tantísima generosidad me han invitado a acompañarles en los desfiles y en las emocionantes levantás, quiero decirles que creo en ellos. Y que siempre podrán contar conmigo para arrimar el hombro y hacer aún más grande a la Semana Santa de Almería.

María del Mar Vázquez
Alcaldesa de Almería (PP)