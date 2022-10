Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Condecoraciones a la policía local ded Pulpí lunes 10 de octubre de 2022 , 12:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Espacio Escénico de Pulpí acoge el II Acto de Condecoraciones, Honores y Distinciones de la Policía Local noticiasdealmeria.com La Policía Local de Pulpí celebró ayer el II Acto de Condecoraciones, Honores y Distinciones con motivo del Día de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Local, que tuvo lugar el pasado, 2 de octubre. La celebración dio comienzo con la Santa Misa en Honor a los Ángeles Custodios, en la Iglesia Parroquial de “San Miguel Arcángel” de Pulpí; y a continuación, el acto de entrega de medallas en el Espacio Escénico, en el que estuvieron presentes el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, junto a los concejales de la Corporación Municipal, cuerpo de la Policía Local de Pulpí, Guardia Civil, y demás autoridades locales. La cantante pulpileña, Montse Sánchez, interpretó el “Himno de Andalucía” para arrancar el acto de condecoraciones en el que se hizo entrega, en primer lugar, de la medalla honorífica, este año para la agrupación de Protección Civil de Pulpí por la gran labor llevada a cabo en nuestro municipio, que además proyectó un vídeo con muchas de las actuaciones realizadas. A continuación, se hizo entrega de las medallas por los 15 años de servicio, así como otros reconocimientos a varios agentes de la policía local de Pulpí, que subieron al escenario a recogerlos a manos del alcalde; la concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pulpí, María del Mar Sánchez; y el jefe de la policía local, José María Haro. ¡Enhorabuena a todos! noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

