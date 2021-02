Los Cursos de Verano de la UAL 2021 acogen una treintena de propuestas

lunes 15 de febrero de 2021 , 15:39h

Será la vigésimo segunda edición de estos seminarios estivales, fechada entre el 28 de junio y el 30 de julio, y contará de nuevo con el patrocinio de Cajamar, Diputación de Almería y los ayuntamientos de Almería y de Roquetas de Mar







El camino que media entre una edición que acaba y otra que comienza es de todo un año de trabajo y de dar forma a un producto que busca siempre la excelencia. Así se ha crecido en todos los ámbitos, también en el prestigio que atesoran, en los Cursos de Verano de la Universidad de Almería. Dirigidos por Amalia Magán al concluir la vigésima edición, la de 2019, a ella y todo el equipo que los hace posible les tocó afrontar en 2020 la incidencia de la pandemia mundial. Gracias a la experiencia y al bagaje previo acumulado, se tuvo capacidad de reacción y de readaptación para sacarlos adelante y no dejarlos en suspenso por causa de la COVID-19. Es más, se aprovechó bien la coyuntura forzosa para llegar más lejos, haciendo un uso eficiente de esa obligación de transformarlos íntegramente hasta el formato on-line. Así, el éxito de la vigésimo primera edición ha incidido en la preparación de la vigésimo segunda, la de este año 2021, que combinará lo virtual con lo presencial, si la situación sanitaria así lo permite llegado el momento. Esa es la esperanza, que va más allá de la mera organización de los seminarios.



De este modo, ya se puede desvelar que se han presentado 28 propuestas, una vez habiéndose cerrado el plazo de solicitudes el día 21 de enero. Cumplido ese paso previo fundamental, será la Comisión de los Cursos de Verano, presidida por la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz, el órgano que analizará y baremará en los próximos días cada una de las propuestas presentadas, y que posteriormente comunicará a sus directores la aceptación o no de las mismas. Habrá todavía más pasos y filtros que superar, siempre en esa referida búsqueda de la calidad máxima, hasta que el próximo 28 de junio, lunes, por fin arranquen los XXII Cursos de Verano de la Universidad de Almería. Está previsto que este año se extiendan hasta el 30 de julio, viernes, con una extensión, por tanto, de cinco semanas cargadas de ponentes de primer nivel, abordando el más extenso y a la vez interesante abanico de temáticas, en todos los casos con cercanía a las inquietudes del entorno.



No en vano, la ya citada Comisión de los Cursos de Verano, entre otras cuestiones, valorará la calidad académica, la actualidad e interés social del tema del curso, además de precisamente el prestigio de los ponentes, el impacto mediático que se presupone que va a tener y el patrocinio aportado. Cabe destacar que, en su marco general, y actualmente, se cuenta con el apoyo de Cajamar, de la Diputación de Almería, del Ayuntamiento de Almería y del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que patrocinan un evento al que han ayudado a situar como uno de los principales encuentros estivales de este país. Siguiendo con el recorrido que es obligado en los próximos días, una vez finalizado el plazo de reclamaciones, el 15 de marzo, se publicará la resolución definitiva del programa de Cursos de Verano, y los directores cuyas propuestas hayan sido aceptadas tendrán hasta el 31 para confirmar todos los detalles relativos a su propio programa completo y a la participación de los ponentes. Eso sí, el equipo de coordinación podrá revisar de nuevo cualquier curso y denegarlo si no cumpliese con las características por las que fue aprobado en un principio.