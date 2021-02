Almería #28F Los distritos sanitarios de Almería agradecen el reconocimiento de Gobierno Andaluz en la provincia sábado 27 de febrero de 2021 , 20:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El delegado de Salud asegura que con la entrega de la Bandera se pone en valor “el gran trabajo de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud durante la pandemia”





Los directores gerentes de los 3 distritos sanitarios de Almería han mostrado su agradecimiento tras la entrega de la Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud en el acto celebrado en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería con motivo del 28 de febrero. El director gerente del Distrito Sanitario Almería, Teodoro Gómez, la directora gerente del Distrito Poniente, Enriqueta Quesada y el director del Área de Gestión Sanitaria Norte, José Miguel Medina, han afirmado que “este premio es un estímulo más para cada día seguir ofreciendo lo mejor de cada uno de todos los profesionales que conforman el SAS en Almería”.



El delegado de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha manifestado que “este reconocimiento ha puesto en valor el gran trabajo de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud en Almería durante la pandemia generada por el Covid-19”. Belmonte ha señalado además que “la labor desarrollada durante el último año les hacen merecedores de este premio por estar en la primera línea de lucha frente al virus”.



En este acto de entrega de las Banderas, se destacó cómo los distritos de Atención Primera y las áreas de gestión sanitaria constituyen las estructuras organizativas para la planificación operativa, dirección, gestión y administración en el ámbito de la atención primaria, con funciones de organización de las actividades de asistencia sanitaria, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, cuidados para la recuperación de la salud, gestión de los riesgos ambientales y alimentarios para la salud, así como la formación la docencia e investigación.



También se valoró que durante la pandemia, estos Distritos de Atención Primaria han estado trabajando sin descanso en la primera línea de lucha contra el COVID-19 en la provincia de Almería. Un esfuerzo realizado por todos los trabajadores sanitarios que allí trabajan para ponerse al frente de la pandemia con sacrificio y profesionalidad, con el fin de paliar los efectos que provoca sobre la salud de las personas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

