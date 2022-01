Los Economistas desconfían a pesar de los datos positivos

miércoles 26 de enero de 2022 , 19:23h

La percepción es tan importante como la realidad, pues a veces es el anticipo de lo que sucederá en el futuro. Ojalá que no sea este caso. Pero el rebrote del Covid provocado por la variante Ómicron ha contagiado al sentimiento económico de la provincia de Almería. Así lo refleja el Barómetro de Situación Económica, correspondiente al segundo semestre del año 2021, elaborado por el Colegio de Economistas, y que vuelve a datos negativos.

La decana del Colegio de Economistas, Ana Moreno, ha afirmado, en la presentación híbrida (presencial y online), que “la previsión a medio plazo se antoja complicada, con la pandemia, la subida de precios de costes y de la inflación (6,5% en 2021), el conflicto de Rusia con Ucrania, y el incremento de la energía”. El director del Barómetro reconoce que “la percepción sobre la situación económica de Almería, Andalucía y España ha empeorado con el avance de la sexta ola. Nuevamente, el pesimismo supera a las respuestas expansivas, aunque ciertamente en un nivel muy diferente al registrado en el inicio de la pandemia, cuando se registró un desplome histórico. Sin embargo, este sentimiento no coincide con la realidad, pues en el segundo semestre de 2021 todos los indicadores en Almería han sido positivos con reducción del paro a la época prepandémica”.

En la presentación del Barómetro también ha estado presentes el vicepresidente del Colegio, Francisco Sierra, y el secretario Carlos Cano. El estudio está basado en encuestas que se realizan a los colegiados. Según el mismo, la situación menos favorable también se ha dejado notar en la vertiente personal de los colegiados, donde el 22,4% ha manifestado un empeoramiento de ésta.

Sobre la predicción de la marcha de precios en la primera mitad de 2022, el 88% piensa que seguirán aumentando, a la vez que casi un tercio de los encuestados considera que la inversión empresarial en la provincia va a reducirse, mientras que el 25% cree que aumentará.

En la nueva coyuntura los factores que más inciden sobre la competitividad de las empresas almerienses son, a juicio de los economistas encuestados, el precio de la energía y los costes salariales.

Cada Barómetro incluye preguntas específicas y en esta ocasión se ha indagado en la digitalización y en los fondos Next Generation. Los economistas reconocen que la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización en los despachos y empresas, centrando las inversiones en software y hardware, así como en la formación del personal en nuevas habilidades relacionadas con la tecnología. Por otro lado, el grado de conocimiento sobre los fondos Next Generation no es muy profundo, aunque un 31% espera solicitarlos para su empresa o alguno de sus clientes.

David Uclés concluye que "los economistas no esperan para 2022 una parálisis como en 2020, aunque se muestran cautos ante la incertidumbre".

De esta manera, el indicador de sentimiento económico de la provincia de Almería abandona la zona negativa en la que había estado inmerso desde que estalló la pandemia de la COVID-19. El rebote ha sido de una enorme intensidad, posiblemente impulsado por la buena marcha de las vacunaciones y reducción de los contagios durante el período de duración del sondeo (final de junio y principios de julio). “Si hoy se hiciera, en plena 5ª ola seguramente el salto no sería tan llamativo. Lo cierto es que los indicadores económicos acompañan y, aunque no estamos viviendo un verano normal, el nivel de actividad actual es netamente superior al de hace 12 meses”, añade David Uclés, coordinador del Barómetro. En el encuentro con los medios de comunicación también ha estado presente el secretario del colegio, Carlos Cano.

David Uclés reflexiona que “el impacto de la quinta ola y de la variante delta del virus van a poner a prueba la incipiente recuperación. A favor de la economía actúan el buen ritmo de vacunación y la actitud de los españoles, con uno de los índices de aceptación mayores del mundo, se explica en el Barómetro”.

Crecimiento de la inversión empresarial

Entre los datos más destacados, más de la mitad de los economistas (55,8%) consideran que la inversión empresarial en la provincia va a crecer en los próximos meses, bajando al 16,3% los que piensan que se reducirá. Todos los sectores importantes de la economía almeriense han aumentado su puntuación respecto al semestre anterior, con la piedra natural, agricultura y su industria auxiliar por delante de los demás.

Por su parte, la presión fiscal y el precio de la energía se suman al nivel de consumo como principales factores limitantes para la competitividad provincial.

El Barómetro también incluye una serie de preguntas sobre la fase postcovid en Almería, con puntuaciones del 1 a 5, y nuevamente existe un amplio acuerdo en torno al papel amortiguador de la agricultura durante la crisis vinculada a la pandemia (4,23 puntos sobre 5). Sin embargo, los economistas no están de acuerdo con que se vaya a producir una diversificación en nuestra economía (sólo 2,23 sobre 5 puntos).

Por último, los economistas almerienses consideran que las reformas económicas más importantes para Almería serían la del mercado de trabajo, la educación, la digitalización y la fiscalidad, todas por encima de 4 puntos sobre 5 de valoración.