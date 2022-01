Capital Martínez Labella por el "interés" de Cazorla en las expropiaciones del Parque de las Famillias miércoles 26 de enero de 2022 , 19:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Urbanismo afirma que los criterios municipales para la expropiación de los terrenos para ampliar el Parque de las Familias “se ajustan a derecho” La concejala de Urbanismo, Ana Martínez Labella, afirma que los criterios municipales para la expropiación de los terrenos para ampliar el Parque de las Familias, en Cortijo Grande, “se ajustan a derecho” y ha instado al portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, a que explique “qué intereses le mueven para situarse del lado de los propietarios y en contra de los técnicos municipales, de la Comisión Provincial de Valoraciones y de los informes que han emitido al respecto”. Martínez Labella afirma que en una expropiación “la negociación no es posible, y así se lo han dicho los jurídicos de la casa, porque lo único que cabe es una valoración hecha por los técnicos municipales y si la otra parte no está de acuerdo, como es el caso, recurrir a la Comisión Provincial de Valoraciones, que es la que marca el precio como organismo que arbitra entre las dos partes. Y es lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento. Cualquier otra cosa es incitar al Equipo de Gobierno a que cometa un delito”. La edil recuerda que Cazorla se quedó solo votando en contra de esos criterios “que son objetivos y fundamentados” e insiste en que, como responsables municipales, “no podemos obviar los informes de los técnicos municipales, ni lo que dice la Comisión Provincial de Valoraciones y, de manera unilateral y arbitraria, sentarme a negociar porque eso sería un delito de malversación de fondos públicos. Y así se le explicó en el Consejo de Gerencia, por lo que no se entiende su insistencia, lo que me hace sospechar que tiene un interés de parte”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

