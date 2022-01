Capital La cocina de colegios protagoniza un nuevo ‘showcooking’ en el Mercado Central miércoles 26 de enero de 2022 , 19:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El chef Lucas Niella ha impartido una demostración culinaria con una receta de raviolis y otra de mascarpone El Mercado Central de la capital almeriense ha acogido este miércoles el décimo cuarto ‘showcooking’, segunda cita de este año 2022. Desde las 10.30 hasta las 12.30 horas, el chef Lucas Niella ha ofrecido una demostración culinaria a todos los inscritos en la actividad que durante esta jornada han pasado por el epicentro de la gastronomía de la capital para realizar sus respectivas compras. En concreto, el cocinero del establecimiento ‘De Lucas Pastelería-Cátering’ ha elaborado dos recetas dentro de su demostración de cocina para colegios. La primera de ellas ha sido unos raviolis rellenos de calabaza y de ricotta. Para ello, el chef ha usado calabaza pelada y troceada, aceite de oliva, queso ricotta, queso parmesano, orégano, perejil, sal, pimienta, obleas de wantons, parmesano y mantequilla. La segunda receta que ha elaborado ha sido un mascarpone con chocolate. Para ello, ha sido necesario mascarpone, nata para montar, azúcar, chocolate de postre, leche, galletas y fresas o frutos rojos para decorar. Una elaboración que ha hecho las delicias del público, que ha podido degustar las dos recetas y disfrutar del sabor. El próximo ‘showcooking’ estará dedicado a la cocina de San Valentín. Se celebrará el próximo 9 de febrero en horario de 10.30 a 12.30 horas. En él participará el chef David Soriano con una receta de flores con pétalos de pan. También realizará una tarta de hojaldre con forma de corazón con crema pastelera y fresas naturales para endulzar una jornada tan señalada en el calendario como es el Día de los Enamorados. Cabe recordar que es una actividad organizada por el Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería. La finalidad es conseguir que los usuarios de este programa conozcan las recetas culinarias de Almería, así como la implementación de las mismas en su cocina, utilizando para ello principalmente productos frescos de la tierra. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.