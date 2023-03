Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Los escándalos del Gobierno crecen al PP Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por domingo 12 de marzo de 2023 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según el Partido Popular, la división en el Gobierno por la reforma del 'sólo sí es sí', el escándalo del caso del Tito Berni y los "fracasos económicos" como la salida de Ferrovial, están siendo claves para un nuevo repunte de Alberto Núñez Feijóo en las encuestas de cara a las próximas generales. Según fuentes populares, el Partido Popular cuenta con sondeos propios y analiza las encuestas publicadas por los medios de comunicación para obtener información sobre las elecciones. Actualmente, se estima que el PP tiene 150 escaños, lo que no es suficiente para formar Gobierno ya que se necesitan 176. Según fuentes del PP, la victoria en las elecciones generales estaría asegurada con un porcentaje de voto cercano al 34%, superando al PSOE por dos puntos. No obstante, estas mismas fuentes advierten que aún queda mucho tiempo hasta las elecciones y que cualquier cosa puede suceder. El Partido Popular (PP) está enfocado en su estrategia electoral y en la creación de un programa con propuestas específicas para persuadir a los votantes. Asimismo, están tratando de impedir cualquier tipo de fractura interna y mantener una imagen de unidad y cohesión. En resumen, el Partido Popular tiene esperanzas de volver al poder en las próximas elecciones generales debido a la crisis política y económica en España y la falta de liderazgo del actual gobierno. Aunque aún hay mucho por hacer y es necesario esperar para ver cómo evolucionan las encuestas y la situación política en general. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Lola Benavides Delegada en Sevilla de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 48 artículos lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)