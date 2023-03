Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Así de bien ha quedado la calle Blas Infante domingo 12 de marzo de 2023 , 10:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez afirma que la nueva urbanización y renovación de infraestructuras es la puesta en valor que el Ayuntamiento hace del barrio a nivel peatonal, residencial y comercial, lo beneficia también al resto de la ciudad

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se ha congratulado del resultado de las obras de adecuación y mejora de las calles Blas Infante y Arcipreste de Hita, ya finalizadas y que hoy ha visitado acompañada de la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, dirección de obra y la responsables de la empresa ‘Construcciones Glesa’, encargada de la ejecución de las obras, pendientes ahora de su rececpión por parte del Ayuntamiento de Almería. Trabajos que, con una inversión total de 1,2 millones de euros, permiten disfrutar de un entorno urbano totalmente remodelado, renovado tanto a nivel de infraestructuras como de urbanización, "y que de forma integral supone una mejora de las condiciones de la zona en el objetivo municipal de hacer de este barrio, Nueva Andalucía, una zona más amable para el ciudadano, que invite a caminar, y más atractiva comercialmente, favoreciendo con ello una mayor dinamización comercial”, ha explicado la alcaldesa. Dando continuidad a la actuación llevada a cabo sobre la calle Santiago la pasada Corporación, la remodelación integral de las calles Blas Infante y Arcipreste de Hita, iniciada a comienzos del pasado verano y consensuada con representantes vecinales y comerciantes, se ha centrado a nivel de urbanización en la mejora del acerado, incluyendo los soportales, de la calzada y del mobiliario urbano. Con carácter integral, los trabajos han supuesto también la renovación de infraestructuras básicas y pavimentos, unificando secciones de las calles; con calzadas uniformes y con unas dimensiones adecuadas, además de eliminar barreras arquitectónicas con la ejecución de un acerado que cumple con la normativa vigente de accesibilidad. “Un antes y un después”, reconocía la alcaldesa tras visitar la zona, agradeciendo el “esfuerzo” de la empresa por acortar plazos y la “paciencia” de vecinos y comerciantes, a quienes ha vuelto a pedir “disculpas” por las molestias ocasionadas. “Las obras son siempre molestas, pero el cambio integral que se ha producido en toda la zona, estamos seguros, pone en valor el conjunto del barrio, tanto desde el punto de vista residencial y urbanístico como comercial”. Vecinos y comerciantes que han acompañado a la alcaldesa en su visita “fin de obra”, han querido reconocer también el “importante” cambio que supone esta actuación en el conjunto del barrio, agradeciendo igualmente “la atención prestada a vecinos y comerciantes en el desarrollo de las obras y los detalles que han podido mejorar esta actuación”, reconocía el presidente de la Asociación de Vecinos ‘La Unión’, José Uclés. José Gabriel Gutiérrez, vecino de la zona, ha felicitado igualmente el resultado de esta actuación y el “realce” que la obras han dado a la calle Blas Infante, destacando principalmente “los trabajos que han supuesto la renovación de las redes de infraestructuras, muy antiguas. La mayoría de los vecinos asumimos los inconvenientes de una obra de esta envergadura, pero aquí esta el resultado, del cual nos felicitamos”.

Antigua guardería Polígono San Isidro

Agradeciendo a vecinos y comerciantes esa “comprensión” y felicitándose nuevamente del resultado de la actuación, ha trasladado de nuevo, en su visita a la zona, el compromiso municipal para seguir mejorando, desde el punto de vista dotacional, el barrio de Nueva Andalucía, en su caso recuperando como espacio público la antigua guardería del polígono de San Isidro. Respecto del trámite de adquisición de este inmueble, mediante el procedimiento de expropiación, la alcaldesa ha explicado que “incorporados los remanentes, se aprobará en Consejo de Gerencia, resueltas las alegaciones, el pago de las expropiaciones, en 399 partes, y se comenzará a citar a los interesados para su pago”.

DATOS DE LA OBRA

Promotor: Ayuntamiento de Almería Ejecución de Obra: Construcciones Glesa. Inversión: 1.167.043,06 euros

Plantación de 28 nuevos árboles (Tipuanas)

Instalación de dos baterías de cinco contenedores soterrados (papel y cartón; vidrio; envases; dos residuos orgánicos)

Construcción de 8 rampas para personas con movilidad reducida.

Instalación de 15 nuevos bancos y papeleras

6.500 m2 pavimento acera

2.500 m2 calzada

Red separativa de pluviales y saneamiento.

25 nuevos puntos de luz

Seis plazas de aparcamiento para minusválidos, duplicando las antes existentes

300 metros de iluminación led incluida en los soportales

300 metros de iluminación led incluida en los soportales

Renovación señalización viaria

