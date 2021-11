Los estudiantes de la UAL se ponen las "gafas del voluntariado"

jueves 11 de noviembre de 2021

Este jueves, 11 de noviembre, ha comenzado el programa de actividades 'Noviembre solidario' con el que la UAL pretender acercar el mundo del voluntariado a los estudiantes y animarles a participar con algunas de las asociaciones de la provincia, al objeto de adquirir experiencia y ver la realidad desde otra perspectiva







El Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión ha puesto en marcha este jueves, 11 de noviembre, la primera de las citas organizadas en el marco de las jornadas 'Noviembre Solidario', una acción de sensibilización dirigida a la promoción del voluntariado y la participación ciudadana, que facilita el conocimiento y el contacto con la labor que realizan las entidades sociales.



"Se trata de un mes de plena solidaridad en el que realizamos actividades de sensibilización, de formación y de implicación. Instalamos mesas informativas en las que participan entidades de voluntariado que nos dan a conocer la labor social que realizan. Son entidades que trabajan en ámbitos diferentes como mujeres, apoyo al enfermo, discapacidad y derechos humanos, entre otros", ha explicado en el inicio de esta actividad Toñi Díaz, trabajadora social y gestora de voluntariado de la Universidad de Almería.



Esta actividad se va a desarrollar durante la jornada de hoy, el próximo jueves 18 de noviembre y el día 2 de diciembre para celebrar el Día Internacional del Voluntariado que se conmemora el día 5, pero que este año se adelanta al ser domingo.



Además, está prevista una actividad de formación, el Curso de Voluntariado Social y Diversidad Funcional, que llega a su undécima edición con 140 plazas. "Una vez realizado este curso de formación, las personas participantes pasan a ser voluntarias a través del Programa Voluntarios UAL, a implicarse en las actividades de las distintas asociaciones que han elegido y realizan 50 horas de acción voluntaria durante todo el curso académico. De esta forma, a través de la sensibilización, la formación y el impulso a la implicación y la colaboración con las entidades, desde la Universidad promovemos el voluntariado", ha señalado Toñi Díaz.



Desde la Universidad de Almería existe un firme compromiso por iniciar a los jóvenes en el mundo del voluntariado porque "les hace conocer la realidad que de otra forma no serían conscientes, porque hay realidades a nuestro alrededor que no las vemos si no nos paramos a mirar con otros ojos, con otras gafas". En este sentido, el voluntariado "les aporta experiencia en la relación con las personas, capacidad de trabajar en grupo, de analizar problemáticas, de poder dar soluciones. En definitiva, de transformar lo que no nos gusta en algo mejor, en una sociedad mejor para todo el mundo".