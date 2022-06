Almería Los extranjeros más solitarios de Almería lunes 13 de junio de 2022 , 07:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los marroquíes son poco más de 67.000 en una provincia que acoge a más de 193.000 personas de otros países, de los que en ocasiones, solo hay uno La provincia de Almería tiene registrados 193.237 extranjeros registrados, y de ellos, la nacionalidad mayoritaria es la marroquí, con poco más de 67.013, y a ésta le sigue la rumana con 45.256, y luego la británica con 20.003. ¿Pero quienes son aquellos extranjeros más solitarios? Algunos han llegado a Almería desde islas de ensueño, otros desde dictaduras, pero también desde paraísos fiscales o países en guerra. Según los datos consultados por Noticias de Almería y correspondientes a 31 de diciembre de 2021, en la provincia solo está registrado un afgano, pero no es el único extranjero solitario, ya que de Arabia Saudí también hay nada más que uno, como de Corea del Norte, de Dominica, de Gabón, de Kirguistán, Kuwait, Laos, Libia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, República Centroafricana, San Marino, Seychelles, Singapur, Turmenistán, Uganda, Zambia, y Zimbabue. Un poco más acompañados están los siguientes, porque de cada uno de los siguientes países hay dos personas registradas. Son Camboya, Chipre, Jordania, Liberia, Liechtenstein, Malasia, Malaui, Níger, Palestina, Sáhara, Sri Lanka, y Yemen. Y si acudimos al refrán, podríamos decir que a continuación recogemos los que son multitud, es decir, son tres extranjeros por cada uno de estos países: Angola, Bosnia, Nepal, Ruanda y Tanzania. Hay también cuatro andorranos, indonesios, islandeses, y keniatas, son cinco los del Congo, Irak, Líbano y Malta, a seis llegan los de Mauricio y Vietnam, siete son los de Costa Rica, Irán y Nueva, de Kazajistán son ocho, de Eslovenia y Etiopía nueve, y hay diez de Cabo Verde, Israel, Panamá, Sudáfrica, Togo y Uzbekistán. Y si se pregunta cuantos chinos hay, son 1.336… nada más. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

