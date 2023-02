Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Los grupos de investigación crecen un 2,7% en Andalucía hasta alcanzar los 2.474

lunes 27 de febrero de 2023 , 12:58h

Los equipos vinculados a las universidades públicas andaluzas se incrementaron un 5,2% y su personal, un 4,1% desde 2018

El liderazgo femenino aumenta un 17,7% en los últimos cuatro años

y supera por primera vez el 30% del total

El sistema andaluz del conocimiento cerró el año 2022 con 2.474 grupos de

investigación, lo que se traduce en un 2,70% más que en 2021 y supone un incremento

acumulado del 5,23% desde 2018. Crecen especialmente los equipos vinculados a las

universidades públicas andaluzas, al alcanzar la cifra de 2.193, un 3,01% más que en

2021 y un 5,79% más que en el año 2018. También es significativo el crecimiento en el

número de grupos liderados por mujeres, que se sitúa por primera vez por encima del

30% (30,11% de mujeres por el 69,89% de hombres), tras un incremento interanual del

1,72%. Estos datos han sido actualizados por la Consejería de Universidad,

Investigación e Innovación, a partir de la información extraída del Sistema de

Información Científica de Andalucía (SICA).

En los 2.474 grupos de investigación desarrollan su actividad científica 29.674 personas,

una cifra que se ha incrementado en un 4,06% desde el año 2018, en particular gracias

al aumento del personal al servicio de las instituciones académicas públicas, que

aportan el 88,64% de los grupos de investigación y el 88,09% de su personal en el

sistema andaluz del conocimiento.

El conjunto del sistema público universitario ha incrementado el número de equipos de

I+D en los últimos cuatro años en un total de 120, destacando las universidades de

Granada (29 nuevos grupos), Sevilla (21), Málaga (19), Almería (15) y Córdoba (14),

seguidas de Jaén (9), Cádiz y Huelva (6) y Pablo de Olavide (1). Los efectivos vinculados

a estos equipos han crecido en 1.268 personas (un 5,10%) en los últimos cuatro años.

Las tres áreas científicas en las que más se ha incrementado el número de grupos de

investigación desde 2018 han sido las de Ciencias Sociales y Jurídicas (12 nuevos

grupos), Recursos Naturales y Medio Ambiente (11) y Ciencias y Tecnologías de la Salud

(9); mientras que en términos porcentuales repite Recursos Naturales y Medio Ambiente

(crece un 6,08% el número de grupos), Tecnologías de la Producción (5,71%) y Física,

Química y Matemáticas (3,60%).

En cuanto al personal incorporado a los grupos de investigación en los diferentes

ámbitos de conocimiento, destaca el aumento en 443 personas en los grupos de

investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud, seguido del área de Ciencias

Sociales y Jurídicas (311 personas) y Humanidades (270). En proporción, las áreas

científicas que más personal han atraído en los últimos cuatro años han sido

Tecnologías de la Producción (su personal sube un 10,21%), Ciencias y Tecnologías de

la Salud (9,66%) y Tecnologías de la Información y la Comunicación (7,69%).

Humanidades y salud, ámbitos con mayor presencia de grupos en 2022

La mayoría de los equipos de investigación andaluces se dedica a las Humanidades

(26,40%) seguidos de las Ciencias y Tecnologías de la Salud (17,31%); Ciencias

Sociales y Jurídicas (16,69%); Física, Química y Matemáticas (9,55%); Recursos

Naturales y Medio Ambiente (7,97%); Biología y Biotecnología (6,93%); Agricultura

(6,14%); Tecnologías de la Producción (6,14%) y TIC (5,56%).

El 88,67% (2.136) desempeña su labor en las universidades andaluzas, mientras que el

resto, el 11,33% (273), son grupos de investigación no universitarios. Por tanto, son las

universidades andaluzas las entidades que aglutinan a la mayoría de estos equipos,

casi la mitad de los cuales (1.076) está adscrito a las universidades de Sevilla (562) y

Granada (514), dos instituciones que se encuentran entre las más antiguas de todas las

que conforman el sistema universitario español. La Universidad de Granada es la que

mayor número de grupos tiene adscritos en las esferas de Ciencias y Tecnologías de la

Salud, Recursos Naturales y Medio Ambiente y TIC; mientras que la de Sevilla lidera los

campos de Biología y Biotecnología; Física, Química y Matemáticas; Humanidades;

Ciencias Sociales y Jurídicas; y Tecnologías de la Producción. Por su parte, la

Universidad de Córdoba aglutina el mayor número de grupos de investigación en

Agricultura.

Los grupos no universitarios están vinculados, mayoritariamente, a centros del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (114), a fundaciones de I+D+I en el

ámbito sanitario (124) y otros organismos como institutos de investigación, centros

tecnológicos e instituciones privadas (43). De hecho, Andalucía es la segunda

comunidad autónoma que mayor número de centros del CSIC alberga en su territorio,

con 25.

En cuanto al personal que forma parte de estos grupos, las universidades de Granada

y Sevilla acumulan el 43,98% del total, con 6.616 y 6.465 miembros respectivamente,

seguidas de las universidades de Málaga (3.514), Córdoba (2.459), Cádiz (2.003), Jaén

(1.503), Almería (1.499), Pablo de Olavide (1.146) y Huelva (966). El personal vinculado

a los grupos de investigación de las fundaciones sanitarias suma 1.641, el de los grupos

dependientes de centros del CSIC 1.320, y el del resto de entidades 532.

Por áreas científicas, los grupos de investigación que suman más personal son los de

Humanidades (7.938 personas), seguidos de los de Ciencias y Tecnologías de la Salud

(5.028) y Ciencias Sociales y Jurídicas (4.587). Los grupos del área de Física, Química

y Matemáticas alcanzan los 2.513 miembros, los de TIC 2.045 personas, los de

Recursos Naturales y Medio Ambiente 2.041, el área de Tecnologías de la Producción

1.964, la de Biología y Biotecnología 1.866 y la de Agricultura 1.692 miembros.

