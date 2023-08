Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Los iluminados de siempre Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por lunes 28 de agosto de 2023 , 08:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Es innegable que hay un serio problema con los cortes de luz en ciertos barrios de Almería, como es el caso de Pescadería y La Chanca, donde los vecinos sufren a diario la falta de un servicio básico y esencial, tan necesario para cocinar, como para asearse, para estudiar, o para el ocio, incluso para el mantenimiento de aparatos médicos. Sin embargo, no es menos cierto que el Ayuntamiento no tiene culpa ninguna de esta situación, ni tampoco la Junta de Andalucía, cuya única responsabilidad en ambos casos es presionar a Endesa para que mejore las condiciones en que presta el servicio. La gran responsabilidad es del Gobierno central, que por medio de la Policía Nacional debe acabar con el cultivo ilegal de marihuana que es lo que realmente está destrozando el servicio eléctrico ahí y en otros puntos de la ciudad (y la provincia). Los enganches ilegales y las plantaciones clandestinas consumen una cantidad desorbitada de energía, provocando sobrecargas y averías en la red que sufren todos los vecinos, pero especialmente aquellos que con reducidos recursos tienen que pagar por algo que no reciben. Que los de siempre, todos ellos vinculados a la izquierda y comandados por iluminati Pepillo el barbero, acudan al Ayuntamiento o a la Junta de Andalucía para que resuelva este tema demuestra la manipulación de la que es objeto gente desesperada, que paga sus recibos y no tiene luz en casa ni para lo más elemental. Estos iluminados pretenden hacer creer que el problema tienen que solucionarlo instituciones que gobierna el PP, pero como el PP es malo malísimo y no le importan los vecinos, pues por eso continúa, que son estas instituciones las que deben aumentar la inversión pública para que esto no ocurra, cuando lo que hace falta es más control y más sanciones. Y sí, la Junta creó una comisión contra los cortes de luz en 2019, pero a día de hoy todo sigue igual. No ha servido de nada. Y el subdelegado del gobierno, que reclama con los vecinos a la Junta, debía recordar la existencia de esa mesa y habernos contado qué ha hecho la Policía Nacional a cuyo frente se encuentra ¿Cuántas plantaciones ha desmantelado? ¿Cuántos enganches ilegales ha cortado? ¿Cuántas multas ha impuesto? Pero sobre todo, qué está haciendo para que Almería deje de ser un gran productor de marihuana y sus calles, incluso las más céntricas, apesten a hierba. Porque da la impresión de que la Policía Nacional solo actúa a instancias de la propia Endesa, que detecta los enganches, pero no existe un programa concreto y específico para erradicar el problema (erradicar es extirpar algo de raíz). Los iluminados de siempre quieren hacer política con el sufrimiento de los vecinos, pero no ofrecen ninguna solución real. Solo buscan culpables donde no los hay y se olvidan de los verdaderos responsables, porque resulta curioso que cuando en la Junta de Andalucía gobernaba el PSOE, la culpa de los cortes de luz era del Ayuntamiento, y cuando el gobierno central era del PP, era éste quien debía tomar medidas. Los vecinos merecen respeto y apoyo, no demagogia y falsas promesas de los iluminati.. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1060 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes