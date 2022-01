Deportes Los Juegos Deportivos Municipales de pádel comenzarán el próximo fin de semana martes 11 de enero de 2022 , 08:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cita se realizará en las instalaciones del EGO Sport Center bajo el lema ‘La mejor táctica, el deporte seguro’ y las inscripciones cierran el miércoles El Patronato Municipal de Deportes continúa los preparativos para que los XXVII Juegos Deportivos Municipales se celebren con total normalidad y, velando por la seguridad y el cumplimiento de las medidas sanitarias por la covid-19. Por ello, con el arranque del nuevo año, las diferentes disciplinas deportivas ultiman detalles para que la competición insignia sea un éxito. Así, el pádel celebrará su décima edición participando en la competición que organiza el PMD coordinado por la escuela municipal ‘Padel Mar’. Durante la edición, emplearán el lema ‘La mejor táctica, el deporte seguro’ con la intención de aprender y disfrutar a través del deporte. Es por ello por lo que la primera jornada arrancará los días 14 y 15 de enero en categoría 3ª femenina/masculina y +40 masculina. Para los días, 28 y 29 de enero la jornada donde participarán +45 femenina y +50 masculina. En cuanto a la inscripción, se mantiene abierta hasta el miércoles, para las categorías 3ª femenina y masculina y + 40 masculina, que se disputarán este fin de semana, sábado 15 y domingo 16 de enero. Para inscribirse, los interesados tienen que rellenar el formulario que se deja a continuación: https://forms.gle/NgRXCbnV8nU9xWfg7 Desde la escuela ‘Padel Mar’ informan que el uso de mascarillas será obligatorio fuera de la pista y que se acatarán las medidas de seguridad que se indiquen en la instalación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.