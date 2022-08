Capital Los juegos tradicionales conquistan a los más pequeños en el Parque Nicolás Salmerón jueves 25 de agosto de 2022 , 20:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María Vázquez, ha visitado esta mañana una zona que se ha convertido en punto de encuentro para cientos de niños en la presente Feria de Almería Un espacio repleto de sombra, un pequeño oasis donde corre la brisa y los niños y niñas encuentran un marco perfecto para compartir juegos, conocer a otros compañeros y alejarse del día a día de ‘los mayores’, en un tiempo congelado en la bondad del aprendizaje. El espacio para los Juegos Tradicionales del Parque Nicolás Salmerón de esta Feria de Almería, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y coordinado por Plan A, se ha desvelado como uno de los grandes éxitos de esta edición, tal y como ha podido comprobar esta mañana la alcaldesa en funciones, María Vázquez, que ha visto de primera mano cómo los más pequeños de la casa se divierten, saltan, juegan y aprenden, afianzando así sus primeros recuerdos de Feria. “Somos todos conscientes de que la Feria de Almería es de los niños. Es cuando se consolida el recuerdo más importante y más entrañable de todos nosotros, de ahí la importancia del desarrollo de estas actividades, para las que hemos apostado por este entorno tan maravilloso, tan fresco y tan tradicional como es el Parque Nicolás Salmerón”, ha dicho. Todas las mañanas se realizan y recuerdan juegos tradicionales como el elástico, la comba, rayuela, tiro de cuerda, balón prisionero, polis y cacos, el pañuelo, quita la cola, gallinita ciega, trompos, champas, carreras de sacos, juego de la silla, juegos de mesa, bote botella, diana gigante, juego de kubb, tira las latas, trivial de Almería, bailes, tres en raya humano, paracaídas gigante, bolos de colores, twister, y otros juegos de madera, además de actuaciones musicales. La alcaldesa en funciones ha añadido que “además de todos estos juegos tradicionales, desarrollamos otras actividades como varias de Cooltural Kids el primer fin de semana de Feria o como el concurso de dibujo infantil de ayer, en el que participaron más de doscientos niños. Una actividad que tendrá el año que viene una nueva categoría de concurso para niños con capacidades diferentes”. Un trabajo inclusivo para que la Feria sea de todos. “Queremos que sea una Feria para todos, para mayores, para niños y para disfrutarla de forma conjunta en familia y esta iniciativa se va a consolidar seguro como uno de los grandes atractivos, porque los propios coordinadores nos han comunicado que vienen niños de otros puntos de la provincia de Almería, aprovechando esta semana de Feria y qué mejor que ganar nuevos prescriptores que, cuando sean grandes, vendrá a la Feria a disfrutar de otra manera, con estos recuerdos tan especiales”, ha concluido María Vázquez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

