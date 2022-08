Capital Emilio de Justo confiesa que “es un sueño para mí lograr el Capote de Paseo” jueves 25 de agosto de 2022 , 20:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María Vázquez, le entrega el ‘trofeo’ como triunfador en 2021 y afirma que “la Feria Taurina es una seña de identidad popular arraigada en nuestra ciudad” Con esfuerzo y talento los deseos se pueden hacer realidad. Y es lo que le ha sucedido a Emilio de Justo, quien ha confesado que “lograr el Capote de Paseo de la Feria Taurina de Almería es un sueño para mí”. Hoy, la alcaldesa en funciones, María Vázquez, le ha entregado el ‘trofeo’ como vencedor en 2021 por la monumental faena realizada al cuarto de la tarde del 22 de agosto de ese año, de nombre ‘Esparraguero’, de 457 kilos de peso, y de la ganadería de Núñez del Cuvillo. Una faena que dejó un recuerdo imborrable entre el público y entre los miembros del jurado que concede este galardón. “El Capote significa mucho, es uno de los premios más especiales que existen en el toreo, y es precioso, bordado con la Virgen del Mar. Es algo muy íntimo para nosotros. Es de los premios más especiales”, asegura el diestro. El torero ha acudido al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería con los deberes hechos, con la consecución de tres orejas y Puerta Grande en su reaparición el pasado domingo, en la Plaza de la Avenida de Vilches, lo que le postula como aspirante a triunfador también en 2022. Durante su alocución, ha explicado que “ya de niño me había especial ilusión debutar en una plaza con tanta historia. Estoy muy agradecido a los aficionados de Almería por acudir a la plaza y arropar con sus olés nuestro arte”. En esta línea, reconoce que la reaparición ha sido complicada: “los toreros somos personas, pero nuestra pasión y vocación nos hace mirar para adelante e incluso sorprendernos a nosotros mismos”. Por eso, Emilio de Justo asegura estar “orgulloso de lo que he hecho, tenía mucha ilusión de reaparecer en una plaza como la de Almería, que me encanta y le tengo mucho cariño. Los aficionados de Almería lo han valorado mucho”. Lo mismo que hicieron en 2021, por el que ha sido reconocido con el lienzo bordado con arte por la Maestra Nati. María Vázquez ha reflexionado sobre el mundo taurino, aseverando que “en el Ayuntamiento de Almería estamos muy orgullosos de contribuir al sostenimiento de la Feria Taurina. Algo que, en el uso legítimo de nuestra libertad, entendemos y compartimos como una seña de identidad cultural popular arraigada en nuestra ciudad y que además ha estado siempre ligada de un modo muy estrecho a la Feria en honor a nuestra Patrona, la Virgen del Mar, cuya imagen preside siempre el Capote de Paseo que entregamos”. La primer edil considera que “la Feria de Almería no se entiende sin sus tardes de toros en nuestra plaza centenaria, del mismo modo que no se entiende nuestra plaza sin sus mantones y sin su merienda”. Emilio de Justo ha concluido su faena en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería con una sucesión de fotografías con los numerosos aficionados que le han acompañado en esta ceremonia. Se le veía feliz y orgulloso de una ciudad que le ovacionó hace unos días en la Plaza de Toros y hoy ha repetido ritual al triunfador de la Feria Taurina 2021. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

