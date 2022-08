PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Los juguetes sexuales ganan espacio entre las parejas españolas Escucha la noticia En España se realizan 6 pedidos de productos sexuales por cada mil habitantes, una cifra bastante alta en comparación a la media europea. De hecho, gran parte de la población (soltera, en pareja o en grupo) usa este tipo de productos en su vida íntima y los compran en tiendas online especializadas. Estos productos van desde lubricantes de agua, hasta lencería comestible. Además, son las mujeres españolas las que más los utilizan. Madrid es la principal consumidora de juguetes sexuales Madrid es conocida por ser una ciudad muy diversa, pionera en romper tabús relacionados con la libertad sexual y la identidad de género. De hecho, muchos de sus habitantes suelen comprar juguetes sexuales en tiendas especializadas o sitios online como Pinkcabaret que tienen ofertas y alternativas para principiantes y personas con gustos más exigentes. En un estudio reciente de la tienda de juguetes sexuales Amantis.net se encontró que la comunidad autónoma española que más juguetes eróticos consume es Madrid, con 12 pedidos por cada mil habitantes. Estos juguetes van desde artículos básicos, hasta indumentaria y juguetes más caros y avanzados. Entre otros datos relevantes, el País Vasco y las Islas Baleares realizan 6.8 y 6.6 pedidos respectivamente por la misma proporción de población. Por otra parte, las que menos consumen según este estudio son Canarias, Extremadura, Melilla y Ceuta que solo realizan un promedio de 4 pedidos por cada mil habitantes. Las mujeres representan el 70% de las compras También llama la atención como las mujeres son el género que más consume este tipo de productos. En 2022, la compañia de productos farmaceuticos Atida | Mifarma realizó una encuesta y un análisis comparativo que determinó que el 70% de las compras en salud sexual son realizadas por mujeres en tiendas físicas y páginas web. Las compras realizadas son muy variadas, sin embargo, el satisfyer es el producto más popular en este nicho de mercado. Además, las mujeres suelen comprar aceites, velas e incluso literatura erótica. Todos estas ventas han aumentado significativamente desde hace dos años, coincidiendo con la alerta sanitaria mundial. El impacto de la pandemia en la vida sexual de los españoles La marca de juguetes sexuales Womanizer realizó otra investigación en la que señalan que las ventas de productos sexuales en España aumentaron un 300% justo después de que se produjo la crisis del coronavirus del año 2020. De hecho, la directora de Empoderamiento Sexual de la marca, Johanna Rief, comenta que, aunque no puedan afirmar que fue la pandemia la que incrementó las ventas, sí es un hecho muy notable. Para expertos en salud sexual y psicología de pareja, el confinamiento hizo que varios tópicos relacionados a la salud y el placer sexual tomasen relevancia en el debate público. En efecto, hoy en día es mucho más común encontrar tiendas especializadas en artículos eróticos, así como publicidad de juguetes sexuales en las calles de las ciudades más grandes de España. El lubricante es el gran favorito de los usuarios El mismo año, la famosa marca de condones Durex realizó una encuesta donde encontró que el producto que no puede faltar en la mesita de noche de los españoles es el lubricante. Este producto es uno de los más versátiles que existen en materia de placer sexual, ya que se pueden usar en distintos tipo de prácticas e incluso con juguetes como dildos y bolas chinas. De hecho, al buscar juguetes sexuales en Pinkcabaret se pueden encontrar gran variedad de lubricantes, todos con texturas, sabores y funciones diferentes que se pueden adaptar a todo tipo de prácticas en solitario, en pareja, o en grupo. Algunos de los lubricantes más buscados por los usuarios son: anales, con sabores a frutas tropicales y con efecto de calor. Jóvenes menos dispuestos a usar preservativos Este mismo estudio de Durex encontró que los adolescentes y adultos jóvenes tienen menos interés en el uso de condones. Además, señalaron que es una tendencia preocupante que se debe combatir con mejores políticas de educación sexual en las escuelas, enfocadas en la prevención del embarazo adolescente y la propagación de las ITS (infecciones de transmisión sexual). Cabe destacar que la oferta actual de condones en tiendas eróticas y farmacias es bastante amplia, incluso existen condones estimulantes, de sabores o de diseño extrafino para ser prácticamente imperceptibles. Además, se pueden comprar en cajas de 3, 12, o más de 20 unidades. Otras alternativas en juguetes sexuales que han tenido éxito en España Aunque el producto más demandado es el lubricante a base de agua, en España también hay otros productos que tienen mucha popularidad entre los usuarios. Algunos de ellos son: Vibradores sexuales sumergibles.

Dildos.

Bolas chinas.

Arneses y complementos BDSM.

Anillos para pene.

Muebles sexuales.

Disfraces (policía, enfermera, angelito, etc.).

Ropa interior comestible. Lo más recomendable es comprar este tipo de productos en tiendas especializadas. En España se pueden comprar de forma online en sitios como Pinkcabaret.es y otras tiendas similares. Tienen precios asequibles, variedad de alternativas y envíos bastante discretos.

