Los Mayores De Vícar Aprenden A Comer Con Conciencia

sábado 25 de mayo de 2024 , 19:13h

Los mayores de Vícar han participado esta mañana en el taller ‘Somos lo que Comemos’ organizado por el Área de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Colectivos, Salud y Consumo, y que se ha celebrado en el marco del programa ‘Vícar es Salud’.

El enfermero enlace del Centro de Salud de Puebla de Vícar, Rafael Martínez de la Peña, ha sido el encargado de impartir esta sesión informativa en la Casa de la Juventud y el Deporte.

La sesión daba comienzo a las 10.00 horas de la mañana con la participación del alcalde, Antonio Bonilla, y los concejales del Área, Almudena Jiménez y Cristian Díaz. El edil vicario ha compartido con los asistentes una reflexión acerca de cómo “cuidar de nuestra salud es también ser solidarios con nuestra familia”.

Por su parte, el especialista sanitario ha dado las claves para construir una alimentación saludable desde los cimientos. Junto a los participantes ha reflexionado sobre la importancia de cubrir micronutrientes como la vitamina C, el potasio, el magnesio, etc. También ha dedicado buena parte de la sesión a desmitificar algunos aspectos de la dieta y ha puesto toda la atención en priorizar el consumo de productos de origen natural, como frutas y verduras, reduciendo la ingesta de carnes. Finalmente, de todo lo expuesto queda una reflexión que resume el mensaje enviado: “si al comprar o consumir un alimento creemos que nuestras abuelas o bisabuelas no sabrían qué es, mejor piénsalo dos veces antes de comerlo”.