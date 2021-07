Almería Los mejores "cuentos chinos" sobre el AVE de Almería tiene premiados lunes 12 de julio de 2021 , 19:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia LA MESA DEL FERROCARRIL ENTREGA LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE RELATOS SOBRE EL TREN ‘CUENTOS CHINOS’







La Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería ha hecho entrega de los premios correspondientes al concurso de relatos ‘Cuentos Chinos’ que puso en marcha hace unos meses con el objetivo de dar rienda suelta a la imaginación de los almerienses a la hora de contar historias tan increíbles como las que nos han venido contando a lo largo de los veinte últimos años nuestros responsables políticos, de cualquier partido o tendencia, sobre el futuro del tren en la provincia.



De todos los trabajos recibidos se seleccionaron previamente una veintena que son los que han sido evaluados finalmente por el jurado del concurso, compuesto por miembros de la Comisión Permanente, de la Mesa del Ferrocarril. Un trabajo arduo porque la mayoría presentan una alta calidad en la redacción y altas dosis de imaginación para tratar de emular los ‘cuentos chinos’ que nos han vendido ministros y partidos en este tiempo.



Los tres premiados han sido David Uclés Aguilera, por su relato ‘La placa’, en la que se adentra en una rocambolesca historia del hallazgo de una placa supuestamente instalada en la estación de Almería, pero que nunca llegó a utilizarse debido a los eternos retrasos. El segundo premio para Macarena Ruiz Esquinas por su cuento ‘Estación Mágica’, una ensoñación en torno al carácter mágico de la futura estación del ferrocarril de Almería, convertida en una réplica de la estación de King’s Cross, de donde partían los trenes hacia Hogwarts en la famosa serie Harry Potter de J.K. Rouling.



El tercer premio ha recaído en Carmen Molina Montijano por su relato ‘Manuel el Maquinista’, en el que narra la visita a Almería de un multimillonario norteamericano que llega con un proyecto bajo el brazo; construir en Almería unos grandes estudios cinematográficos, impresionado por los paisajes y la leyenda del cine en la provincia. Sin embargo, tras viajar en tren, se cuestiona el proyecto por las dificultades de comunicación con Almería…



Son los tres premiados, pero había igualmente otros ‘cuentos chinos’ imaginativos, irónicos o directamente críticos, como el que promete que los nuevos trenes de Almería iniciarán sus trayectos con un vagón de nuevo diseño que incluye sauna y jacuzzi (una forma de compensar a los almerienses después de tantos sinsabores, engaños y retrasos), o el de un almeriense que pide billete para París desde Almería y se encuentra todas las facilidades, a un precio asombrosamente bajo al estar aún Renfe de celebración por los nuevos trenes (finalmente los precios suben de forma sustancial, eso sí).



Entre los relatos presentados muchos nostálgicos, otros de historias de abuelos que alguna vez viajaron en tren o los que soñaron hacerlo cuando se hicieran mayores, sin lograrlo en la mayor parte de los casos. Otros juegan con la idea de un futuro sin tren para la provincia y, finalmente, no faltan los que arremeten contra quienes tanto prometieron y tan poco cumplieron.



El concurso convocado por la Mesa tenía como objetivo dar una forma de expresión a los almerienses que, tras años de retrasos y de engaños, haciendo gala del sentido del humor o de la prolífica imaginación tradicional en esta tierra, debían elaborar propuestas o relatos, más o menos verosímiles, que trataran de emular a las promesas tantas veces incumplidas de nuestros representantes políticos e institucionales. Asumimos que la tarea no era fácil por cuanto han sido muchos los que se han burlado de los almerienses en estas dos últimas décadas, desde que Rodrigo Rato, entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, viniera a Almería que la alta velocidad ferroviaria estaría puntual en Almería para la celebración de los Juegos Mediterráneos de 2005. Naturalmente, eso no ocurrió.



La Mesa sigue en la brecha, no obstante, desde el impulso que le prestan las más de 220 organizaciones profesionales, sociales, sindicales o ecologistas integradas, que se suman a las instituciones, organizaciones empresariales o ayuntamientos que forman parte de la Mesa ante el convencimiento de que lo que no exijamos los almerienses jamás nos será dado.



La esperanza es lo último que se pierde, canta el dicho popular, pero es fácil caer en la desesperanza ante la reiteración de falsas promeses y expectativas que nos han llevado a ver cómo año tras año se retrasa le fecha de llegada del ansiado AVE, cómo el puerto de Almería se queda a la cola de los puertos españoles al no disponer de conexión ferroviaria, cómo las comarcas más próximas carecen de trenes de cercanías para facilitar la movilidad de miles de personas, reduciendo con ello la huella de carbono, o cómo seguimos siendo los últimos en recuperar algunas de las circulaciones que teníamos antes de la pandemia con Madrid o Sevilla.



Un último disgusto, conocido hoy mismo, es un nuevo retraso en los planes para que el ferrocarril vuelva a llegar al centro de la ciudad. Se habló de la posibilidad de que esa reapertura del tránsito de trenes se produciría a mediados de julio, pero ahora se informa de que, como pronto, se retrasa a mediados o finales de agosto, un escenario de aplazamientos ya conocido por los almerienses en un trazado que, según el proyecto de ejecución, debía estar terminado y abierto hace ya más de un año y medio y, sin embargo, los trenes se siguen quedando en Huércal de Almería.

Cambio en el Ministerio de Fomento

Ayer mismo se conocía que la sustituta de José Luis Ábalos el frente del Ministerio de Fomento, Transportes y Vivienda será Raquel Sánchez, hasta ahora alcaldesa de Gavá. Desde la Mesa del Ferrocarril de Almería sólo podemos desear que su gestión sea más cercana a los ciudadanos que la que ha mantenido el señor Ábalos en el tiempo en el que ha sido ministro, un tiempo en el que la Mesa le solicitó por activa y por pasiva una reunión, sin que finalmente se haya producido en ningún momento.



A la nueva ministra sólo podemos pedirle, por ahora, que sea más receptiva que su antecesor y demuestre el respeto que cualquier servidor público debe a los ciudadanos, en este caso a los almerienses que, desde hace veinte años, no ven más que promesas incumplidas, recortes en las inversiones y 'retoques' en el proyecto de la línea de alta velocidad de Almería con el Corredor Mediterráneo. Por ello pediremos formalmente que Raquel Sánchez venga a Almería a la mayor brevedad posible y se siente con la sociedad civil (La Mesa es la voz de más de 220 organizaciones, colegios profesionales, instituciones y colectivos ciudadanos) para explicar la situación de cada una de las obras y proyectos que siguen pendientes de resolución. Entendemos que es lo mínimo que se merece una tierra que ha demostrado su 'santa paciencia' ante los retrasos, los recortes y los desplantes de todos los gobiernos y sus representantes.

