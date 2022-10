Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Los Mejores Raiders Andaluces Y El Campeón De España De BMX miércoles 26 de octubre de 2022 , 10:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se Dan Cita Este Viernes En La Plaza Anfiteatro De La Gangosa

Vigente. noticiasdealmería.com La modalidad acrobática de ciclismo BMX tiene el próximo viernes una nueva cita en Vícar con una exhibición a cargo de los más experimentados raiders andaluces y con Varo Hernández, campeón de España de de esta disciplina deportiva, olímpica desde 2008. Con la Vícar BMX Show, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por la cultura urbana incorporando nuevas actividades y respondiendo a las necesidades participativas de los jóvenes vicarios y de la provincia. Las actividades darán comienzo a las 17.00 horas, en la Plaza Anfiteatro de La Gangosa y para ello se contará con un elenco formado por experimentados corredores de BMX entre los que destaca la participación de Varo Hernández, Campeón de España de la modalidad BMX Flatland, que se practica en un suelo lo más liso y llano posible, haciendo todo tipo de equilibrios, evitando tocar el suelo y enlazando trucos apoyándose, tanto en pedales, como en manillar, cubiertas, sillón y posa pies. Junto al campeón nacional, que está entre los seis mejores del mundo, estarán presentes Martín Postigo, de Granada; Gabriel Mastragostino, de Marbella; José Martínez, de Almería, Nikito, de Málaga; y Matías Vázquez, de Fuengirola, considerados los mejores raiders de nuestra comunidad autónoma, que ofrecerán sus mejores trucos, saltos y acrobacias dentro de las distintas modalidades con las que cuenta esta modalidad ciclista. Para el desarrollo de la exhibición, tanto los participantes como los jóvenes que se inscriban dispondrán de una cama elástica para probar trucos, y un taller mecánico para BMX en el que poder aprender a reparar y mejorar las bicicletas para uso acrobático. Además, los alumnos de la Escuela BMX DIRTYBIKE realizarán una exhibición y habrá una Zona Street y la animación de un DJ en directo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

